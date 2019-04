Joaquín Caparrós: "Tengo una leucemia crónica, no me estoy tratando y quiero seguir"

Tras los rumores y comentarios que se venían sucediendo en los últimos días, el propio Joaquín Caparrós quiso aclarar la situación y desveló que sufre una "leucemia crónica", aunque el utrerano también dejó claro que esta enfermedad no le impedirá seguir dirigiendo al Sevilla. Eso sí, el utrerano agradeció la confianza del presidente, José Castro, y la dirección deportiva, con Monchi a la cabeza, para continuar ocupando el banquillo de Nervión.

"Quiero aclarar una cuestión, que ha habido una serie de comentarios. Como todos sabéis, me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca, ha querido equilibrarse. Tengo una leucemia crónica, no me impide seguir con mi profesión y puedo entrenar a diario. Quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todos. No tengo tratamiento ni nada. A disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva y el presidente, estoy enchufado más que nunca y quiero seguir. No voy a volver a hablar de este tema, para que todo el mundo se quede tranquilo", explicó el técnico en SFC Radio tras el encuentro. El técnico, con la enfermedad controlada aunque no se trate, seguirá haciendo vida normal y entrenando al Sevilla, con naturalidad.

Caparrós pidió expresamente que no se hable más de este asunto en las sucesivas comparecencias ante la prensa. El utrerano espera ser respetado para que su enfermedad, que desveló solamente por el rumor extendido por la ciudad, no afecte en absoluto al rendimiento de su trabajo como técnico ni al del equipo. La respuesta del mundo del fútbol fue inmediata, con mensajes de ánimo.

Previamente, Caparrós analizó el duelo con el Valladolid, en el que movió las piezas con acierto para conseguir la victoria. "El equipo ha hecho un magnífico partido, con un gran esfuerzo de todo el grupo. Damos un paso más, mantenemos la portería a cero, que nos refuerza los conceptos que estamos trabajando. Tenemos mucho talento y con estas cualidades es mucho más fácil", explicó Caparrós, que destacó la ambición del equipo para buscar la victoria hasta el final: "La lucha que hemos tenido, pero también el juego. Le hemos transmitido al contrario que vamos a ganar. El equipo desde el primer momento ha ido, al principio nos han podido sorprender, pero luego el equipo ha ido de menos a más. Tengo que felicitar a todos los componentes. No sólo a los que han salido sino también a los del banquillo, todos estábamos apretando, con los cincos sentidos. Ésa es una mentalidad de equipo, es el único secreto para conseguir nuestro fin".

Continuó Caparrós alabando el rendimiento de sus jugadores, con dos triunfos lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Tenemos que ir con todo el respeto a todos los equipos, centrarnos en nosotros, recuperar a los futbolistas en el aspecto físico, que en el anímico somos muy fuertes", añadió Caparrós, que ya apuntó al derbi del próximo sábado, un partido especial para él. "Estamos enchufados, muy enchufados, pero este tipo de partidos son distintos. Ya tendremos tiempo de prepararlo", dijo.