De Jong se despide del sevillismo: "Hemos hecho historia juntos"

Una sorpresa inesperada en el cierre del mercado fue la marcha de Luuk de Jong, quien se había visto relegado en los planes de Lopetegui con la llegada de Rafa Mir, aunque la sorpresa quizá fue el destino, ya que pocos podían esperar que el neerlandés acabara en el FC Barcelona en calidad de cedido.

El internacional oranje, un jugador que no fue bien tratado por la afición del Sevilla sobre todo en sus inicios, se ha despedido sin embargo con un cariñoso mensaje en las redes sociales. De Jong fue muy criticado por su juego, que no le entró por el ojo desde el principio al aficionado, aunque fue muy valioso para Lopetegui y anotó goles muy importantes, como los dos que le hizo al Inter en la final de la Europa League 2020 en Colonia con dos soberanos cabezazos o los anotados ante el Betis, el Atlético de Madrid, etc.

Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los Sevillistas❤️ Hemos hecho historia juntos!🏆 Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver⚪🔴 pic.twitter.com/yENK20ey2w — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) September 1, 2021

"Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los sevillistas. Hemos hecho historia juntos. Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver", ha comentado el delantero, que fue pretendido por su club de origen, el PSV Eindhoven, y también el Besiktas, pero que al final estará junto a Ronald Koeman en el Barcelona y otros compañeros de selección como Frankie de Jong o Memphis Depay.