La salida frustrada de Griezmann del Barça impide la cesión de Luuk de Jong

Durante la tarde y la noche de hoy, el Barcelona y el Sevilla han negociado la cesión de Luuk de Jong al club azulgrana y han llegado a un acuerdo, finalmente frustrado por el bloqueo de la salida de Saúl Ñíguez del Atlético al Chelsea (el jugador no ha querido irse al club londinense), condición indispensable para que Griezmann regresara al club colchonero y a su vez De Jong cubriera la vancante del francés en el Barça.

Ronald Koeman, el preparador azulgrana, que conoce bien a Luuk de Jong de su paso por la selección neerlandesa, insistió en la necesidad de reforzar la delantera y, con las enormes dificultades económicas que atraviesa la entidad catalana, sus ruegos cayeron en saco roto hasta que, ya a la desesperada, el club trató de satisfacerle con una gestión de última hora.

Las negociaciones fructificaron en forma de cesión, pero todo estaba pendiente de la salida de Griezmann al Atlético de Madrid, que finalmente no se ha producido. De Jong seguirá en el Sevilla como tercer delantero. No le faltarán ocasiones para jugar, y más cuando En-Nesyri se marche con Marruecos a la Copa de África en enero. "Luuk ha sido el que no ha querido ir al PSV porque está convencido de que puede aportar y yo creo que así será, es un magnífico profesional, de los que gusta tener en el grupo", comentaba este mediodía Monchi.

Sí que cristalizó poco antes la cesión de Alejandro Pozo. Pasadas las once y media de la noche, el Sevilla anunció la cesión por una temporada del lateral derecho a la Unión Deportiva Almería, de la Liga SmartBank, un préstamo que prevé una opción de compra obligatoria en caso de ascenso del conjunto almeriense, han informado a Efe fuentes de la operación.

Uno de los jugadores que se había quedado sin dorsal en el Sevilla para esta temporada ya ha cerrado, pues, su salida. El club de Nervión llegó a un acuerdo con el club rojiblanco, que actualmente milita en la Liga SmartBank.

Pozo, de 22 años, nacido en la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe y con contrato en vigor con el Sevilla hasta el 30 de junio de 2023, ya ha sido cedido en diferentes temporadas, tanto en la Liga Santander como en la Liga SmartBank, al Granada, el Mallorca y el Eibar, en el que estuvo la pasada campaña.

Otros jugadores del Sevilla que se han quedado sin dorsal para poder inscribir a recién llegados son los franceses Gnagnon y Amadou. La lista definitiva de dorsales del Sevilla queda como sigue: 1. Dimitrovic. 2. Montiel. 3. Augustinsson. 4. Rekik. 5. Ocampos. 6. Gudelj. 7. Suso. 8. Joan Jordán. 9. De Jong. 10. Rakitic. 11. Munir. 12. Rafa Mir.13. Bono. 14. Óscar Rodríguez. 15. En-Nesyri. 16. Jesús Navas. 17. Lamela. 18. Delaney. 19. Acuña. 20. Diego Carlos. 21. Óliver Torres. 22. Idrissi. 23. Koundé. 24. Papu Gómez. 25. Fernando.

Para la lista definitiva de la Liga de Campeones, el Sevilla, recordó Monchi, dispone aún de dos días más para enviarla.