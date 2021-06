Jorge Paradela, un socio de Gol Sur al frente del departamento de Negocio

El 1 de julio se incorporará Jorge Paraleda a su nuevo cargo de director general de Negocio del Sevilla Fútbol Club. El comité ejecutivo del club de Nervión crea un nuevo cargo para dar impulso al área de márketing, relaciones comerciales y relaciones corporativas externas y para ello elige a un profesional con enorme experiencia en el sector, como alto ejecutivo de Heineken, y además sevillano... y sevillista de carné.

Jorge Paraleda (Sevilla, 1967) ha recibido el ofrecimiento del Sevilla como un "honor". Cuando se lo comunicaron fue "un día muy especial", según ha dicho en SFC Radio, donde le preguntaban cómo se tomaba este reto: "Con enorme ilusión, con enorme pasión, porque evidentemente aquí se unen lo profesional con las grandes pasiones y aficiones, y con muchísima humildad. Ilusión, pasión y humildad, es el resumen que haría".

El ejecutivo relataba cómo ha vivido en los últimos años en la distancia su pasión por el Sevilla, como sevillista de carné de Gol Sur: "Actualmente vivo en Ámsterdam y creo que no me he perdido ningún solo partido de la temporada por televisión. Soy socio del Sevilla, socio de Gol Sur, y he procurado acompañar al equipo en muchas de las ocasiones importantes".

Eindhoven, aquel recuerdo: "No he tenido la fortuna de algún amigo cercano que ha estado en todas las finales, pero sí he estado en un buen número de ellas y para mí siempre tiene un recuerdo especial, siempre, la de Eindhoven. En aquella primera final de UEFA yo vivía en Canarias en esos años, era responsable del negocio de Heineken en Canarias. Conseguí entradas con muchísimo trabajo y siempre lo digo con orgullo, que en conjunto fueron dos noches seguidas sin dormir para ver aquella final, de la cual afortunadamente nos trajimos aquella primera copa inolvidable. Noche de ida de Canarias a Sevilla, al aeropuerto y al día siguiente, viaje a la inversa y directo a la oficina al llegar a Las Palmas… Pero con la satisfacción de traernos esa primera copa, ese primer trofeo europeo inolvidable".

El orgullo de luchar por el Sevilla: "Es un orgullo muy grande. Yo he trabajado durante muchos años en una compañía maravillosa, Heineken, que siempre decimos que en Sevilla y Andalucía se pronuncia Cruzcampo. Es una casa en la que he sido muy feliz durante muchos años. Ahora tengo la satisfacción, para mí y para toda la familia, de abordar otro proyecto enormemente ilusionante. Va a ser otra etapa maravillosa en la que voy a poner todo mi empeño, toda mi capacidad, toda mi experiencia previa, en las áreas comercial, márketing, relaciones corporativas y comunicación, e incluso aquella etapa como director del negocio en Canarias, al servicio del Sevilla Fútbol Club. Ésa es la ilusión y el ánimo con los que afronto este reto único".

La marca Sevilla F.C.: "He podido constatar desde fuera, en estos últimos tres años y medio en Holanda, también en etapas anteriores en viajes internacionales, pero ahora viviendo aquí en Ámsterdam te das cuenta rapidísimamente de que el Sevilla Fútbol Club es un club conocidísimo, reconocidísimo, y una marca muy potente. Yo recuerdo 15 ó 20 años atrás, estabas en una reunión fuera y preguntaban, cuáles son vuestros equipos. Yo contestaba, el Sevilla, y tenía que contar un poco qué era. Hoy es una marca y un proyecto firmemente establecido marcado por su ambición y por sus éxitos en los últimos 15 años. Es un camino muy importante y una trayectoria importantísima que tiene el club a sus espaldas y ahora me incorporo para seguir instalados en esa élite del fútbol europeo, por muchos años y por merecimiento propio".

Lo profesional y lo personal: "Es un proyecto que aúna el interés, la motivación profesional con la motivación personal. Es un reto profesional en sí mismo de enorme dimensión, por los objetivos que tiene el club y por el ámbito tan amplio que ocupa; y también tengo la suerte de incorporarme a un proyecto, de trabajar en algo a lo que tengo una afición enorme, porque de equipo de fútbol no cambia uno nunca. Es un sueño, una oportunidad profesional que tiene una parte de sueño. Y, por tanto, llevaré ese escudo con mucho orgullo".