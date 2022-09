José Ángel: "Este equipo nunca se rinde, siempre hemos confiado"

Victoria sufridísima, pero de un valor incalculable, la del Sevilla en el RCDE Stadium. El hombre del partido por su pase de gol a Lamela y sus dos tantos posteriores, y así lo reconoció LaLiga, fue José Ángel Carmona. El visueño, nada más concluir el encuentro, hacía un balance apresurado del intensísimo partido en Barcelona: "Soy defensa, pero si puedo ayudar al equipo con dos goles, pues mucho mejor. El partido ha sido increíble, aún no me lo creo, llevo mucho tiempo trabajando para que me llegara la oportunidad, el míster me da confianza y trato de devolvérselo".

Valoró la capacidad de sufrimiento del equipo sevillista, ya con 2-3, Lamela expulsado y el propio José Ángel ya sustituido, pasándolo mal en el banquillo: "Cuando te quedas con un hombre menos te echas atrás, pero el equipo defendió bien aunque ya había estaba cansado. Confiamos desde el primer momento de la temporada en el trabajo, este equipo, como dice su lema, nunca se rinde, y sabíamos que la recompensa iba a llegar".