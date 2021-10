Koundé: "No sirve para nada tener ocasiones y no acertar"

El defensa del Sevilla Jules Koundé mostró su decepción por la derrota ante el Granada, la primera de la temporada, después de que el conjunto sevillista no aprovechar sus ocasiones para marcar.

"Hemos encajado en la única ocasión de ellos, la primera parte no hemos estado acertados en los pases, no estuvimos fino técnicamente, aunque no fue mala. En la segunda salimos fuertes, hemos dominado, tuvimos ocasiones claras pero no acertamos. Cuando no marcas, pierdes", ha indicado el defensa francés, que incidió en esa dificultad que se encontró el equipo en el arranque: "El Granada ha salido fuerte, lo sabíamos, no superábamos la presión, no estuvimos bien con el balón y no estábamos bien colocados. Creo que hemos merecido ganar, pero no sirve para nada tener ocasiones y no acertar".

El francés, que se reservó para sí las palabras de Lopetegui al descanso, sí fue optimista para el futuro. "Me voy decepcionado, como siempre cuando no ganas, pero ahora tenemos un parón, vamos a descansar y vamos a volver más fuertes. No estamos preocupados por la derrota y vamos a seguir hacia delante", ha finalizo.