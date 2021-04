Abrió el marcador en Vigo y cometió un penalti que él mismo no entiende. Koundé fue uno de los protagonistas de "un partido un poco loco", en el que el Sevilla logró un "merecido triunfo" ante un Celta que "aprovechó bien los errores" nervionenses.

"No perdimos la confianza de ganar este encuentro, porque sabíamos que eran fallos nuestros y que si los corregíamos tendríamos nuestras oportunidades. No es habitual encajar tanto goles, pero siempre tuvo el técnico un mensaje positivo. Es la fuerza de este equipo, no perder la confianza en el grupo nunca", indicó el francés,que analizó su gol: "Fue una buena jugada con un centro perfecto de Acuña y ya solo hacía falta meter la cabeza. Fue una pena que depsués cometiera ese penalti".

En definitiva, Koundé se mostró satisfecho por la victoria: "Nos llevamos tres puntos importantes y merecidos para seguir en la lucha. El Celta nos dio problemas y sufrimos un poco, pero a veces estos partidos te hacen más fuerte", indicó el jugador, que añadió sobre el futuro: "El mensaje es el mismo. Vamos con la intención de ganar los partidos que quedan para no dejar de mirar a nuestros perseguidores, pero tampoco a los de arriba. El objetivo es la Champions e intentar quedar lo más arriba posible", insistió.