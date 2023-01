Linares - Sevilla: otro puente de tablas

Otro paso por un puente de tablas, y colgante además, para un Sevilla que tiene a su gente ciertamente desilusionada y que afronta una eliminatoria de Copa del Rey ante un rival de categoría inferior en la que tiene más que perder que otra cosa. El Linares Deportivo no es el Velarde ni el Juventud de Torremolinos. Clasificado en sexta posición en su grupo de Primera RFEF, eso quiere decir que tiene sólo cinco peldaños por delante para ser un equipo con todos los privilegios del fútbol profesional.

El Sevilla, en medio de una crisis deportiva e institucional que debería dar pánico a sus gestores, tiene mayor calidad en su plantilla que el cuadro jiennense, pero el formato de eliminación del torneo ha convertido cualquier ronda para un equipo de Primera en un paso por un puente colgante, de tablas y para el Sevilla es con el viento soplando de costado.

Jorge Sampaoli, con buen criterio, ha avisado que no va a reservar a más titulares de la cuenta. Más bien, no debería reservar a ninguno, pues caer por el precipicio en Linarejos convertiría el entrenamiento a puertas abiertas en el Sánchez-Pizjuan anunciado para mañana en un compromiso bastante serio y que se le volvería en contra a Castro, a Monchi y compañía. No mentemos ruina, pero fútbol es fútbol y el equipo nervionense, por muchas buenas sensaciones que tenga el entrenador argentino, está cogido ahora mismo con alfileres.

El rosario de bajas sigue dando miedo. Y la verdad es que no es normal que un club de Primera División acumule dos temporadas con este número de lesiones de forma habitual. De ocho a diez bajas por partido en una temporada puede hacer pensar que hay un gafe, que algo se hace mal o que el criterio en la difícil relación entre la readaptación y las necesidades competitivas no es el correcto. Pero cambiar el área médica dos veces y que siga habiendo tal volumen de lesionados, con recaídas, pasos atrás y nuevos pasos por el quirófano da que pensar y denota que debe haber algo más.

Sampaoli se presenta a la cita en Linares con ocho bajas, aparte de otros jugadores –como Jesús Navas, Acuña o Fernando– que no es conveniente forzar, y otros, como Lamela y Suso, que están en proceso de adquirir ritmo. Tremendo encima que el que llega para sumar, Loïc Badé, aterrice con molestias y sin poder entrenar después de no haber jugado un solo partido en su anterior equipo. Rafa Mir se suma ahora a la lista de los Santos Inocentes: Marcao, Alex Telles, Delaney, Papu Gómez, Tecatito Corona y Rekik.

Para echarse a temblar –como casi todos los días– viendo el banquillo de jugadores que se sentarán junto a Sampaoli en Linarejos, hasta siete jugadores del filial al que precisamente el equipo de Alberto González mandó al descenso a Segunda RFEF con un 1-4 en el Jesús Navas cuando al Sevilla Atlético le bastaba el empate para salvarse.

El Sevilla va a cubrir el trámite a Linares, un lugar que ya inspiró pesadillas en la historia de este club (no olvidar la de los años 70), pero, ojo, un trámite que consiste en cruzar un puente colgante.