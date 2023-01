Sampaoli desvela que Badé también llegó al Sevilla con una lesión muscular

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha desvelado la razón por la que Loïc Badé, el primer refuerzo para el mercado de invierno, no ha entrenado aún con el equipo pese a que está en la ciudad desde el día 29 de diciembre. El técnico argentino ha asegurado que el francé sha llegado con una lesión y que los médicos le han indicado que hasta este jueves, después del partido de Copa ante el Linares, no podrá tenerlo a sus órdenes.

“Badé llegó de su antiguo club con una incomodidad muscular que lo tendría entrenando con nosotros a partir del jueves, por lo que me dijo el médico. A partir de ahí yo lo vi, lo saludé, pero no lo he tenido todavía, porque el área médica me dijo que hasta el jueves o el viernes no puede entrenar con el equipo”, ha dicho el preparador de Casilda, que también confirmó que Rafa Mir no podrá jugar la Copa.

Sampaoli también ha sido cuestionado por la posiblidad de la llegada de Lucas Ocampos en el mercado de invierno. “Con la jerarquía que tiene la dirección deportiva de este club, con mucho éxito durante toda su historia, yo no participo de la elección de los futbolistas. Yo manejo un perfil, y en ese perfil Lucas es un jugador que lo podemos analizar en todo el frente de ataque. Lo conozco muy bien de la etapa de Marsella, lo vi muchos partidos y en la primera etapa del Sevilla, donde fue muy determinante, pero siempre hay que ver la actualidad. Es un nombre que evaluará la dirección deportiva si es una posibilidad o no. Hemos hablado de un montón de situaciones y también del tema de Lucas porque es un jugador del club, pero entre la imposibilidad de fichas libres y las necesidades del equipo hay una composición que hay que resolver y que lo resolverá con criterio el área competente”.

El técnico se mostró satisfecho con la evolución del equipo pese a las bajas y afronta con ilusión una semana con dos partidos oficiales. “Algunos jugadores que han venido del Mundial, algunos que se están recuperando de algunas lesiones. Hay que insertarlos tratando de que esa inserción no genere un retraso en el funcionamiento colectivo”.

El Linares. “Un equipo con un aspecto mucho más formado competitivamente que los dos anteriores a los que nos hemos enfrentado en Copa. En una cancha difícil va a intentar generarnos mucha incomodidad y si nosotros no tenemos claro el partido que vamos a jugar ni las circunstancias que vamos a tener que superar para ganarlo va a ser un partido difícil”

Qué tipo de delantero ha pedido. “A Monchi le pedí 20 goles (bromea). Siempre es importante encontrar un jugador que se inserte rápido en el equipo. Hay jugadores que se insertan de inmediato, otros en el mediano plazo y otros que no se insertan nunca, como el caso de Dolberg. Si lega un jugador que sea compatible con la forma, bienvenido sea”

Rafa Mir y la falta de gol. “Terminó con una fatiga muscular el partido ante el Celta que no creo que le permita participar mañana, el jueves ya se integrará con el grupo. Con respecto a la ausencia de gol estamos buscando que el delantero pueda tener la opción de remate que le permitiría ser contundente. Muchas veces la ausencia de gol de los delanteros tiene que ver con la ausencia de juego”.

Posible salida de Bono: “Sí me inquieta en cierta manera, pero también me da la oportunidad de construir algo nuevo. Uno no sabe. El fútbol es un gran negocio y los clubes necesitan este tipo de mercados. Pero nosotros no podemos sufrir ninguna incomodidad, tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos, mejorar lo que tenemos y lo mejor qye puedo hacer yo es contar los jugadores que tengo en el vestuario para ver qué tipo de entrenamiento armo cada día para que este equipo pueda salir de donde está”.