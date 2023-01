Todos esperan a Monchi

“El equipo cuenta con muy pocos efectivos; esperamos que se solucione a corto plazo, pero no depende de mí lo que yo pueda esperar con los refuerzos, me tengo que ajustar a lo que tengo”. La reflexión es contundente y prácticamente la pronuncia el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, en cada comparecencia ante los medios de comunicación.

Ahora, abierto ya el plazo de inscripciones, no quedan excusas. Es el tiempo de Monchi y todos están a la espera de los movimientos que haga en la plantilla, porque, la verdad, la situación es preocupante, puesto que las bajas no dejan de aparecer y los lesionados, antes de recuperarse, recaen e incluso tienen que pasar por el quirófano, como han sido los casos de Marcao y Tecatito.

El entrenador espera refuerzos y la afición, que se teme lo peor cada jornada que pasa, también. Se han ido Isco y Dolberg y hay tres fichas libres, dos ahora con la llegada de Loïc Badé, quien por cierto aún no ha entrenado con el equipo.

Un central zurdo (pues los dos que hay están lesionados, Marcao y Rekik) y un extremo que puede ser Ocampos en los próximos días –Bryan Gil es otra de las opciones– son las prioridades ahora y el mes de enero ya corre en el calendario, pero el día a día de los entrenamientos pide actuaciones rápidas que no deben tardar, a tenor de la promesa del presidente en la víspera de la Junta de Accionista, cuando anunció la llegada inminente de tres fichajes, uno de los cuales en teoría ya lo hizo: Badé.

Pero, mientras, el Sevilla iniciaba este lunes festivo la semana en la que tendrá dos compromisos oficiales, ante el Linares y frente al Getafe. Y lo hizo como es habitual, con un buen número de bajas en el entrenamiento, hecho que obligó una vez más al cuerpo técnico que dirige Sampaoli a tirar de canteranos, tanto del filial como del Sevilla C.

Lo más llamativo fue que Loïc Badé, después de cinco días ya en Sevilla y de que el club anunciara oficialmente su incorporación el pasado 31 de diciembre, aún no ha entrenado con el equipo. Hubiera sido una excelente oportunidad para acelerar su adaptación, teniendo en cuenta que un partido ante un rival de una categoría inferior, pese a ser oficial, es la ocasión propicia para que pueda debutar. Al parecer, el jugador aún no firmado algunos documentos de su nuevo contrato. No obstante, si entrena hoy martes, podría ser incluido en la lista de convocados para la Copa del Rey en Linarejos.Otra ausencia destacada en la sesión de trabajo fue la de Rafa Mir, que se unió a las bajas por lesiones de larga duración ya sabidas que son Marcao, Tecatito Corona, Delaney, Alex Telles, Papu Gómez y Rekik.

El Sevilla juega este miércoles en Linarejos ante el equipo jiennense (19:00) que adiestra Alberto González y que ya se midió en la Copa hace un año al equipo de Lopetegui. En este choque ya podrán estar Nianzou, Rakitic y Montiel. El domingo 8 la cita será en el Sánchez-Pizjuán ante el Getafe, en la que volverá a ser baja el lateral argentino, así como José Ángel, por sanción.

Pero enero ya corre en el calendario y todos están esperando a Monchi. Sampaoli, el primero.