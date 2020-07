Ni siquiera oteando en el horizonte, quizá en la próxima jornada,la meta se despista Julen Lopetegui, feliz por atar ya la Liga Europa para la próxima campaña, pero todavía queda para "el premio gordo". "O se está embarazada o no se está. No se puede estar medio embarazada y con la clasificación para la Champions, el gran objetivo, pasa lo mismo. Aún no la tenemos y debemos seguir trabajando por ello", aseguró tras la gran remontada de su equipo en San Mamés.

"El triunfo es muy importante, porque cada vez quedan menos partidos y los puntos cobran más relevancia. Fue un encuentro complejo ante un buen rival que se jugaba también sus opciones y que sin hacer nada se puso por delante. Anímicamente nos afectó, pero mostramos carácter y ambición para hacer justicia y darle la vuelta al marcador", explicó el preparador sevillista, que avisó de la dificultad de la próxima cita: "El Mallorca será muy peligroso, porque tiene esperanzas de permanencia y vendrá agarrado a un salvavidas. Sólo se celebran las cosas cuando se consiguen. Hay que ganarse la clasificación para la Liga de Campeones en el campo ante un rival que se juega la vida y eso lo hace más complicado. Debemos ser inteligentes y aislarnos de todo lo fuera, porque cada partido es una batalla en la liga española. No espero ningún partidos fácil", añadió.

Lopetegui fue cuestionado por dos nombres propios. "Bono ha estado bien, tranquilo. Y se lo merece, porque trabaja mucho y ha aprovechado esta oportunidad. Me alegro por él. Hizo una buena parada al final que salvó el triunfo", apuntó antes de referirse a Munir: "Está trabajando bien. Vino bien tras el confinamiento, con buena mentalidad y en los momentos duros siguió trabajando para estar preparado y nos está ayudando muchísimo". Como el resto de jugadores, ya que Lopetegui destacó que "todos están enchufados". "Necesitamos de todos, porque no tenemos una plantilla excesivamente larga y en este escenario todos deben sentirse importantes para ayudar, porque jugamos tres partidos en seis días, que es una barbaridad", insistió.

Por último, el técnico resaltó la reacción de un Sevilla que hasta el gol del Athletic "estaba siendo superior". "El equipo ha demostrado personalidad, carácter y ambición y se ha llevado tres puntos que merecía. Estoy contento por las formas. Entramos bien en el partido y su gol fue un golpe anímico fuerte. Después del descanso salimos buscando la portería contraria insistentemente y no paramos hasta remontar. Creo que somos justos merecedores de los tres puntos.