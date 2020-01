Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic después de un multitudinario entrenamiento en el Sánchez-Pizjuán, donde han disfrutado de sus ídolos más de 12.000 sevillistas.

El entrenador guipuzcoano ha centrado su discurso, como suele ser habitual, en el rival de turno y ha eludido preguntas sobre el mercado de invierno, tanto de fichajes como de posibles ventas ante el interés del Liverpool en Diego Carlos.

“Tenemos un partido importante, difícil ante un rival duro, con una buena estructura de juego, mucho orden y físico. Es un equipo que tiene recursos y que nos va a obligar a hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados para afrontar el partido con esa energía y esa intensidad que requiere”, ha comentado el técnico de Asteasu.

Lopetegui ha celebrado la fiesta que había en las gradas y los ánimos a los jugadores, especialmente a De Jong. "Esos baños de cariño son importantes, también que la afición pueda ver un entrenamiento. Es bueno, nos ayuda y nos da energía. En todos los lares la gente tiene esa pasión y más en Sevilla. No me sorprende sino que me agrada y hay que devolver ese cariño. Siempre es bueno que los jugadores tengan el cariño de la afición, tanto Luuk (De Jong) como todos. Es muy importante siempre, pero cuando hay momentos de duda mucho más”.

Mejor fuera que en casa. "Nosotros tratamos de darle continuidad a todos los partidos. Trataremos de seguir mejorando en todos los sentidos, en casa y fuera. El equipo ha competido bien tanto en casa como fuera. Siempre afrontamos los partdos de la misma manera y somos conscientes de que tenemos que mejorar pero de forma global".Elogios al Athletic. "Es un equipo que te lleva al límite en todo. Es un equipo fiable con muy buenos jugadores. Ha jugado con línea de cinco, con línea de cuatro, no sabemos cómo va a jugar aquí, pero estamos preparados para afrontar las dos formas. Pero nos va a poner dificultrades. Lo hizo con el Real Madrid y lo va a hacer con nosotros".

Koundé. "Se puede adaptar a diferentes posiciones, pero donde más ha jugado es de central, pero lo podremos utilizar, como a otros, en otrasEl interés del Liverpool en Diego Carlos. “Es la primera noticia que tengo, pero le doy importancia al partido de mañana. Tanto Diego como todos los compañeros está preparado”.

Fichajes. "Como sé que me vais a pregutar, ya lo digo: me interesa cero ese tipo de situaciones. No es un dicho, es un hecho y nos centramos en el partido de mañana,. cualquier cuestión que nos pueda distraer no será bienvenido por mi parte".Rony Lopes, Dabbur... “Todos han hecho cosas por estar preparados, pero los entrenadores tomamos decisiones. No hemos tenido muchas lesiones y siempre somos justos para el equipo".