Julen Lopetegui da mucha seriedad a la Copa del Rey pese al nuevo formato a partido único. Así, la visita al Bergantiños en el estadio de Riazor no va a ser ni mucho menos para el Sevilla un paseo. Al menos, eso piensa el entrenador guipuzcoano

“Lo primero, encarar una nueva competición en nuevo formato queriendo ser protagonistas y eso significa llegar lejos y ganarla. Es un nuevo formato en el que al más mínimo error o percance te deja fuera. El equipo que salga tiene que ser de plena confianza nuestro y eso es lo que vamos a hacer”, ha comentado el preparador, que valora la motivación del rival, uno de los grandes peligros en este torneo: “Es el partido de sus vidas para muchos de ellos y tenemos que estar preparados para eso y para dar la respuesta que tenemos que dar futbolísticamente. Es una competición muy bonita, y más este año. Y va a haber sorpresas, sin ninguna duda. Por eso hay que competir como requiere esta competición”.

Lopetegui ya tiene olvidado el partido ante el Villarreal. “Las derrota ya ha pasado. Siempre lo decimos, el partido pasado es prehistoria para nosotros. Cuando ganamos tratamos de mejorar y ahora también. Pasamos página rápido”.

Nuevo formato: “Son partidos que son finales y lógicamente hay más emoción. Es un formato que perjudica a los equipos más grandes pero creo que es atractivo. Lo que hay que hacer es estar preparados, aunque nos guste. Tenemos menos opciones que con dos partidos, pero la Copa recupera algo característico de la competición”.

Once inicial: “Llevaremos un equipo reconocible y no nos condiciona que no sea a doble partido. Trataremos de sacar el once que mañana creemos que nos puede ayudar más a ganar el partido. No hay una segunda opción. Pueden pasar muchas cosas, tenemos que ir con la mentalidad correcta, preparados y con la máxima ilusión porque queremos ser protagonistas en esta competición”.

Goleadores. “No estamos muy pendientes de los debates internos y sí del trabajo diario. Tanto Munir, Javier (Chicharito) como Munas (Dabbur)… van a seguir mejorando y van a mejorar los registros, seguro. También está la colaboración de todos los jugadores. Ser lo más efectivo posible, que es de lo que se trata en el fútbol”.