Lopetegui: "Hemos estado muy pendientes del árbitro"

Julen Lopertegui reconoció que el Betis fue superior en la primera parte y opina que el Sevilla reaccionó en la segunda parte, aunque la pronta jugada del penalti que marcó Canales, tras el 0-1 de Suso, volvió a equilibrar el partido, pese a esa ligera mejoría de su equipo.

"Sumar un punto siempre es positivo, y más en este campo -dijo en SFC Radio-. Es cierto que en la primera parte no hemos estado bien, ellos han sido superiores. Y la segunda hemos equilibrado el partido, hemos conseguido lo más difícil, que era adelantarnos. Y ahí lástima que el penalti haya venido tan pronto, prácticamente sin haber asentado la diferencia en el marcador. Eso les ha dado energía, pero excepto por el segundo penalti no han tenido más acercamientos peligrosos, que en la primera parte sí han tenido dos o tres", reconoció.

"Son partidos complejos. Ellos han tenido un punto de agresividad importante. Si al principio no lo corriges con tarjetas va a favor de quien toma esa decisión. Y en lugar de adaptarnos hemos estado muy pendientes del árbitro, demasiado. En la segunda parte hemos competido y hemos sacado un punto que siempre es importante", añadió al respecto.

Sobre esa primera mitad, dijo: "No encontrábamos la manera de sumar cuatro o cinco pases, ellos estaban agresivos, nos ha faltado un poco de tranquilidad. Queríamos terminar siempre por la zona en que empezábamos".

Ya en la sala de prensa, abundó en ese análisis: "La segunda parte ha estado equilibrada. Y hemos superado en algunos momentos a ellos", opinó. "Hemos entrado de otra forma en la segunda parte, hemos marcado un gol y el penalti ha venido de una jugada aislada muy pronto y eso seguramente les ha vuelto a dar energía. Era un momento importante para haber conseguido el control y haberles hecho un poco más de daño. Pero ellos se han rehecho con el penalti. Luego se ha equilibrado un poco el partido, hasta el tramo final hemos tenido situaciones de acercamientos, os ha faltado un poco de claridad, pero hemos llegado al área con opciones de hacerles daño y ellos han tenido la jugada del segundo penalti y poco más".

Lopetegui reconoció que el Betis entró mejor al partido: "Ha sido una primera parte en la que ellos han sido superiores, han tenido acercamientos peligrosos y nosotros no hemos estado bien, no hemos manejado su presión ni su intensidad, pero en la segunda parte hemos corregido eso y hemos estado mejor".

"Había un punto de intensidad cerca de la agresividad que si el árbitro permitía esas situaciones tenías que subirte a ese nivel de frecuencia para competir. Creo que el equipo lo ha hecho. También había que tener más calma, menos toques individuales, más jugar en colectivo, y creo que en la segunda parte lo hemos hecho".

Al margen del arbitraje: "No, no he visto los penaltis y no tengo opinión, hay VAR y los habrán visto, no tengo opinión de los penaltis".

Jesús Navas, poca presencia, ¿tocado? "No, no; Jesús estaba en perfectas condiciones".