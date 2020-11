Lopetegui: "Firmo ganar así todos los partidos, hay que darle el valor que tiene"

Julen Lopetegui ha realizado un pormenorizado análisis táctico del Krasnodar-Sevilla y ha pedido respeto para su equipo por ganar sabiendo sufrir. "Es muy difícil ganar y hay que darle el valor que tiene", ha dicho en SFC Radio del triunfo que clasifica a su equipo para los octavos de final de la Champions, con dos jornadas por jugarse aún.

Su lectura del partido ha sido la siguiente: "El partido hemos empezado controlándolo muy bien. Hemos jugado con línea de tres en la defensa, y con carrileros. El equipo ha entrado muy bien al partido. Hemos marcado un gol, hemos podido hacer alguno más en la primera parte. Ellos se jugaban el todo por el todo".

A raíz de ahí, y tras desvelar que en el descanso avisó a sus futbolistas de que el Krasnodar saldría con toda la mecha dada, analizó la segunda mitad: "Han salido con mucha energía en la segunda parte, nos han apretado mejor, hemos tenido problemas en los inicios de las jugada, estábamos hundiéndonos y hemos cambiado el sistema a línea de cuatro. Y estábamos mejor cuando nos han empatado, sinceramente, estábamos un poquito mejor".

Sin embargo, destacó que el Sevilla supo rehacerse y controlar mejor esa ida y vuelta a la que tendía el partido, acentuando sus ataques y su firmeza defensiva: "Pero a partir del empate nos hemos ido haciendo con el partido y al final hemos tenido situaciones para marcar el gol antes. Afortunadamente ha llegado a tiempo y hemos podido ganar", ha argumentado.

Posteriormente ha sido cuando el técnico sevillista fruncía el ceño en la radio del club cuando se le sugería que el Sevilla sufre demasiado para cerrar los partidos: "Hay que cambiar el chip, en el fútbol profesional se sufre, y en la Champions, más. Es que parece... Es que eso es así. No hay nada sin sufrimiento y esto es fútbol profesional. Ojalá... firmo ganar todos los partidos en el último minuto. Es muy difícil ganar y hay que darle el valor que tiene".

También habló del sistema inicial de tres centrales, que podría tener más recorrido por la baja indeterminada aún de los dos laterales izquierdos: "No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho más veces y es una alternativa que tenemos dependiendo de buscar las soluciones que entendemos que son mejores".

En este sentido, incluso auguró que Rekik podría tener que repetir de lateral izquierdo: "Karim ha salido en un momento difícil, sin calentar prácticamente y lo ha hecho muy bien, no era fácil por los jugadores que tenían ellos en la banda y ahora le tocará ayudarnos también en esa posición, o en la que decidamos. Ya veremos cómo jugamos en Huesca, pero es lo que va a tocar. A todo el mundo le suena el despertador y todo el mundo tiene que estar preparado".

Sobre la lesión de Escudero, no fue muy optimista: "Se ha hecho daño en el codo, se le ha salido. No sabemos el alcance de la lesión, pero no tiene buena pinta. Hoy no ha sido una situación muscular, ha sido de mala suerte que se le salga el codo, pero al final es cierto que nos están castigando las lesiones. Hay que mirar para delante, mirar lo que tenemos, desear que Escudero se recupere pronto y mientras gestionar la plantilla y confiar en los que están"