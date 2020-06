Feliz por el resultado y satisfecho por el trabajo de sus jugadores, Julen Lopetegui destacó el valor "de un triunfo en un partido de esos envenenados" en el que fue clave "el acierto" para seguir encabezando la lucha por la Champions, aunque avisó que, "como tras los empates, toca resetear pronto y pensar desde ya en el Eibar".

"Queríamos ganar. En todos los partidos anteriores tuvimos opciones de vencer y éste era un encuentro muy complicado por que lo que se jugaba el rival. Estuvimos certeros y eficaces, marcamos pronto y completamos un gran encuentro", manifestó el técnico sevillista, que avisó: "Está todo muy igualado y cada vez quedan menos partidos, por lo que cada vez son más importantes".

La clave para Lopetegui estuvo en la "eficacia". "Tuvimos opciones de victoria en todos los encuentros que empatamos, pero esta vez acertamos cara a la portería rival y no regalamos nada, así que la consecuencia fue el triunfo. Cuando fallas ocasiones claras el fútbol no te suele dar segundas oportunidades, pero afortunadamente las tuvimos y las aprovechamos para ser justos vencedores".

Cuestionado por En-Nesyri aseguró que, pese a los errores, hizo "un buen partido". "No ha marcado, pero nos dio profundidad amenazando mucho al Leganés, cuyos defensas debían de estar pendiente suya. A veces entra y a veces no, pero realizó un buen trabajo", indicó el vasco, feliz también por un Óliver Torres al que le pide "más presencia en el área y esto le dará más confianza en su juego para que siga creciendo".

SANCIÓN "La perspectiva arriba es mejor y los jugadores me escuchaban porque se oye todo, pero a mí me gusta más estar abajo"

ACIERTO "En todos los partidos anteriores tuvimos opciones de vencer, pero esta vez marcamos y no concedimos atrás"

"Se respira mejor cuando ganas. Estamos más satisfecho y contentos. No lo conseguimos en los anteriores partidos, aunque hicimos merecimientos. Pero los merecimientos no da puntos. Nos ayudó marcar pronto y no tener fallos ante un rival difícil que se jugaba la vida. Firmamos un partido serio y nos llevamos los tres puntos", señaló el preparador nervionense, que avisó: "Las victorias siempre te dan confianza, pero lo que has hecho no te garantiza repetirlo en el futuro. Hay que resetear pronto y prepararse para el Eibar. La reanudación de la liga está siendo un escenario complejo en todos los sentidos. Los partidos no esperan y por eso exige lo mejor de cada uno y es un reto para el equipo. Olvidamos el triunfo como olvidamos los empates, porque va a estar todo muy igualado y sólo pensamos en el siguiente choque".

Además, Lopetegui insistió en que cree que podrá contar con Banega hasta el final de la liga "al cien por cien", al tiempo que incidió en la confianza que tiene en De Jong y En-Nesyri, pese a la poca fortuna cara el gol: "Trabajan mucho por y para el equipo. Los goles ya llegarán. Van por rachas. Lo importante es que marque el equipo, sea quien sea", aseguró, al tiempo que destacó a Bryan Gil, que tiene "un futuro fantástico y será el futuro del Sevilla por sus condiciones y mentalidad". Por último, sobre su presencia en la grada, señaló: "La perspectiva arriba es mejor y los jugadores me escuchaban porque se oye todo, pero a mí me gusta más estar abajo".