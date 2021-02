"Llegamos como hay que llegar a un partido de Liga, con la máxima ilusión. Y como hay que llegar a la competición más importante sin ninguna duda, que es la liga regular, la que te exige estar al máximo en los 38 partidos y ahora toca que toca"

"El que toca es un buen equipo, Osasuna está en una racha ascendente y buena y positiva. De las últimos seis partidos de Liga lleva una derrota, incluyendo la Copa eran 13... Está en una tendencia muy buena y además con buenas sensaciones. Es un equipo que tiene claro muy cómo atacar. Puede jugar con 4-4-2 con Budimir y Calleri, dos puntas realmente fuertes, o con un punta y tres centrocampistas por dentro también. En cualquier caso es un equipo fuerte físicamente, valiente, que tiene claro cómo atacar y nos van a obligar a hacer un partido al límite en todas las situaciones, porque es un rival que te obliga mucho".

Preguntado sobre cuántos puntos cree que podrían garantizar un puesto de Champions, explicó: "De matemáticas no voy a hablar, la única matemática que nos interesa es Osasuna, que requiere toda nuestra atención. El resto no nos quita tiempo ni energía. Estamos centrados en un partido como el de mañana. Es un partido ante un rival en un momento muy bueno, un rival que ya nos complicó en el partida de la primera vuelta también. En El Sadar con Osasuna como está en este momento es muy difícil de conquistar. Queremos ser capaces, en este momento de la temporada, de competir bien, tener un equipo concentrado y capaz de responder e imponernos al rival. Todo lo demás está fuera del foco".

La salida desde el banquillo de Óliver Torres y Óscar Rodríguez le dio otro aire al Sevilla ante el Borussia Dortmund. Pero Lopetegui no da jamás ni una pista: "La alineación la diremos mañana. Veremos quién juega y quién está para ayudarnos más tarde. Los partidos se afrontan con once de inicio y cinco más que pueden ser decisivos tanto a nivel positivo como a nivel negativo si no sale como tiene que salir. Lo importante es que todos aporten y nos ayuden a conseguir el objetivo".

Adaptarse al listón del arbitraje: "En Europa en determinados partidos el listón se pone muy arriba y uno tiene que adaptarse a ese listón. Cada árbitro tiene una manera de interpretar las acciones y lo que los futbolistas deben hacer es adaptarse e interpretar cuál es ese listón y subir esa frecuencia porque si no te quedas atrás. Una disputa unos árbitros te dejan seguir y otros te pitan falta. Eso condiciona y hay que adaptarse. Sería bueno que la interpretación fuese la misma pero no es sencillo y a veces las reglas son un poco laxas y dan cabida a esa interpretación".

Koundé, sin problemas: "Tuvo un problemilla, pero ha entrenado con normalidad y está disponible, como el resto de compañeros".

Sólo dos bajas: "Las bajas son las que ha comentado (Acuña y Ocampos). El equipo llega bien y tiene la sana intención de superar a un buen rival, a un equipo que te exige mucho, mucho".

Sin cuentas ningunas: "Lo único que nos interesa es el partido de mañana, no quiero cuentas ningunas. Las cuentas siempre se hacen al final y los objetivos están claros. Hay que llegar al final con la posibilidad de conseguir los objetivos. Para eso el camino se hace andando y el único paso que toca, nos preocupa y nos ocupa es Osasuna, no hay otro más".