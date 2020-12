Lopetegui: "El Real Madrid es aún más peligroso en estas situaciones"

El de mañana no será un partido más para Julen Lopetegui, ex entrenador del Real Madrid, al que entró y del que salió de una forma traumática. Así enfoca el entrenador vasco el importantísimo partido de mañana sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Llegamos con la ilusión lógica del partido que tenemos por delante, es el Real Madrid nada menos, y vamos a tratar de competirle esos tres puntos tan importantes. Somos sabedores del nivel que tiene, jugando cada tres días tenemos que pasar página rápido (del duro revés ante el Chelsea en la Champipns), tanto en las victorias como en las derrotas".

¿Y es especial el partido para él? "Ya me la hicísteis dos veces esa pregunta el año pasado, tenemos tres puntos por delante ante un gran equipo, somos conscientes del nivel del rival y ante estas situaciones incluso es mucho más peligroso, tenemos que estar preparados para esta exigencia. El Real Madrid siempre es peligroso y en estas situaciones más, se retroalimenta de estas situaciones, y nos va a exigir nuestra mejor versión. Lo más importante en centrarnos en cómo lo vamos a afrontar nosotros".

No quiso analizar públicamente cómo ve a este irregular Real Madrid: "No te voy a hacer un análisis táctico, lo conocéis perfectamente. Es completo en todas las situaciones del juego y en cuanto a alternativas del juego. Es grande no, lo siguiente".

Tampoco confirmó si el portero Bono vuelve a estar disponible para mañana tras superar la Covid-19: "Bono ha hecho un entrenamiento específico, venía de un parón importante, veremos mañana, estaba entrenando individualmente".

Eso sí, confirmó que el otro guardameta de la primera plantilla, Vaclík, "está lesionado". "Lo va a tener apartado de los terrenos de juego un tiempo, cuando tengamos un parte más concreto el club lo adelantará". Al hilo de ello, se le cuestionó si el club va a buscar en el mercado un cancerbero: "El mercado todavía está muy lejos, procede ocuparnos de las soluciones para mañana".

Desveló que Suso "ha entrenado con normalidad estos últimos días, esperamos que esté a disposición para la convocatoria, está recuperado".

Sobre la comprometida situación de Zidane, fue prudente: "No entro a ninguna valoración, es cosa más vuestraque del mundo propiamente profesional. El club está muy bien dirigido, a las pruebas de los éxitos me remito". Y también fue esquivo sobre la trascendencia de la posible vuelta de Sergio Ramos: "Al final el Madrid juegue con quien juegue va a tener un equipo espectacular, no voy a entrar a valorar".

¿Y se arrepiente de las extremas rotaciones que eligió ante el Chelsea? "Ya hablé del partido, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ganar el partido, con las circunstancias del día, y algunas sois conscientes y de otras no. Miramos al Real Madrid. No estoy pendiente de lo que se diga o no se diga, tenemos otras cosas mucho más importantes, tenemos un escenario ante un rival grandioso y en eso nos centramos".

Finalmente, habló sobre la ausencia de la afición cara a un partido donde suele jugar un papel sustancial: "A los sevillistas se les echa de menos siempre, incluso fuera sentimos su aliento y no se puede sustituir, trataremos de dar lo mejor por ellos, sabemos que están de espíritu y lo sentimos, no vamos a tener la ventaja del ambiente de nuestro estadio lleno y su empuje extra, pero tenemos que dar nuestra mejor versión por ellos".