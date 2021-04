Lopetegui, el Sevilla, su familia y la ciudad de Sevilla

Julen Lopetegui analizó el final de la Liga y sus motivaciones como entrenador del Sevilla, un club "con idiosincrasia propia", y un estilo que no tiene que imitar a ningún otro, "porque es lo suficientemente grande". Así replicó a la pregunta sobre si el Atlétio de Madrid, como aspirante ante el duopolio de Real Madrid y Barcelona, era una referencia. Lo hizo en Canal Sur Radio, en una entrevista para El Pelotazo.

En la misma, destacó el apretadísimo final que tendrá la Liga, con el Sevilla como cuarto a sólo tres puntos del Atlético. "La Liga española es una súper liga. Está muy bonita, con emoción y eso es bueno para los aficionados y para el campeonato. A nosotros nadie nos va a quitar la ambición. Seguimos en plena carrera y cuando no estemos, analizaremos las cosas con frialdad. Tenemos ganas, ilusión y ambición por seguir ganando. Estamos contentos, pero esto no ha terminado".

Como es habitual, el guipuzcoano puso el foco en el próximo partido. "Tenemos un partido el lunes ante un equipo que les ha ganado a los tres punteros, al Madrid, al Barça y al Atlético, y nos tenemos que preparar muy bien", recordó.

Eso sí, no negó que la ilusión reina en el Sevilla y el sevillismo. "Quedan cinco partidos que nos ilusionan y el único que nos interesa es el del Athletic. Es lo que hemos hecho y lo que sabemos hacer. A partir de ahí, veremos dónde somos capaces de llegar. Siento ser pesado... Cuando te montas en dos bicicletas a la vez, te caes... Que la gente esté ilusionada es fantástico. Para eso trabajamos y lo seguiremos haciendo".

La felicidad de su familia en Sevilla. "Soy agradecido y me ha dado la posibilidad de entrenarlo. Mi familia está en Sevilla feliz no, lo siguiente y eso es muy importante para desarrollar mi trabajo. Si no fuera feliz mi familia no podría estar centrado como me gusta en mi trabajo".

Escasez de titulares ante la prensa. "Los futbolistas saben perfectamente lo que pienso. No necesito utilizar a la prensa para verbalizar nada. Todos tenemos la ambición y la ilusión de ganar el siguiente partido, ése es el objetivo. El resto, entiendo que los periodistas busquéis un titular, pero trato de tener cuidado para ver lo que ayuda más a mi equipo".

La idiosincrasia del Sevilla. "El crecimiento va en la esencia del día a día. En la exigencia que se respira, en el trabajo... El Sevilla tiene que fijarse en el Sevilla. Es lo suficientemente grande para ello. Cada club tiene su idiosincrasia y tiene que mejorar todos los días, exigirse y crecer".

La mala racha. "Recuerdo que perdimos tres partidos, ante Granada, Eibar y Athletic... Fue un momentos complejo, con dos partidos menos en la clasificación... la foto no era buena. Sabíamos que había que convencer a los chicos y lo han hecho de una forma muy brillante, con una anticipación muy importante. No es normal lograrlo cinco jornadas antes. Los chicos han hecho un trabajo extraordinario. Trabajan muchísimo, tiene un gran corazón".