Lopetegui: "Cuando las cosas no vienen bien hay que saber competir"

Julen Lopetegui ha intentado explicar la fea derrota del Sevilla en Villarreal, un 4-0 que emborrona su gran puesta en escena y también su prurito de jugar la Supercopa de España, algo que ya no podrá, dado que no puede superar al Real Madrid y para jugarla tenía que ser tercero, pero por detrás del Barcelona. "Cuando no tienes acierto y enfrente está un equipo de la calidad del Villarreal lo acabas pagando"

El entrenador del Sevilla explicaba en la falta de acierto de la primera mitad la principal causa de la derrota, aunque también arguye que su equipo debería haber tenido más competitividad en la segunda mitad, en la que se hundió tras el 2-0 de Bacca y, sobre todo, la expulsión de Diego Carlos. "Hemos arrancado cediendo un gol muy evitable, con una pérdida nuestra y una transición, y luego ha venido la expulsión. Al final cuando las cosas vienen mal también hay que saber competir y ser capaces de tener la responsabilidad de llegar hasta el final, en las circunstancias que sean. Lo hemos tratado de hacer, luego han venido situaciones de errores evitables, pero hoy todo se nos ha puesto en contra. En el fútbol pasan estas cosas".

"Es cierto que la primera parte nuestra ha sido muy buena, pero decir eso con un 4-0 es difícil, ¿no?!", reconocía Lopetegui ante los micrófonos de SFC Radio.

El entrenador del Sevilla explicó cuál quería que hubiese sido el planteamiento en la segunda mitad con 1-0 en el marcador. "Teníamos que tratar de empatar o ganar sabiendo que no podíamos cometer el error de dejarles marcar, y nos han marcado muy pronto. Y lógicamente eso, ante un equipo con la calidad y la velocidad de ellos, lo hizo mucho más difícil, y más con la expulsión de Diego Carlos".

Lopetegui no quería hablar de la posibilidad de quedar tercero aún, o de firmar el récord de puntos, que por ahora mantiene el Sevilla de Emery con 76 puntos. "Para nosotros lo importante es conseguir la Champions a falta de cinco jornadas, eso es lo importante. Los puestos y lo otro es más para vosotros", dijo en referencia a la prensa.

Ahora para cerrar queda un Sevilla-Alavés muy distentido: "Vamos a afrontar la última jornada como todos los partidos, con la ilusión de terminar bien, de conseguir los tres puntos, es verdad que el rival tampoco se va a jugar nada, creo que está salvado ya. Trataremos de hacer un buen partido de fútbol y de terminar con la victoria, que es lo que queremos".