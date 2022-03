Lopetegui: "Nos han faltado piernas, pero también tranquilidad"

Julen Lopetegui, cariacontecido, hacía desde el césped del Estadio de Londres un primer análisis de lo ocurrido ante el West Ham. "El análisis es que es un equipo duro, un equipo bueno de la Premier League que nos ha planteado un escenario complejo y duro. Nosotros hemos tratado de competir, hemos dado la cara en muchos momentos del partido, es cierto que en otros momentos hemos tenido dificultades, también en forma de lesión", dijo en SFC Radio.

El técnico sevillista, ya en la sala de prensa, fue preguntado por la razón de tantas lesiones. "Estamos intentando buscar soluciones. Tenemos que recuperar el máximo número de jugadores cuanto antes y tratar de terminar la temporada con el mayor número. Competir así es muy difícil. Es cierto que nos han faltado piernas. Pero también que nos ha faltado tranquilidad. Ante un rival que físicamente es más fuerte que tú deberíamos haberlos hecho correr más, como pasó al final de la primera parte".

El guipuzcoano fue preguntado sobre el hambre del West Ham. "No es una cuestión de hambre, es una cuestión de fútbol, hemos tratado de competir. Han hecho un buen partido y se les felicita. Veníamos con ocho bajas más las queha habido hoy. Hemos tenido las opciones de hacerles gol y hacerles daño, no las hemos aprovechado y al final no ha podido ser".

"Los chicos dentro de las dificultades han tratado de conseguir el objetivo, no lo hemos conseguido. Felicitamos al West Ham, que es muy buen equipo y trataremos de recuperarnos lo antes posible, porque en menos de 72 horas tenemos un partido muy importante de Liga y teniendo el escenario que tenemos de lesionados, de problemas físicos, tenemos que ser capaces de hacer un equipo competitivo el domingo", continuó en la radio del club.

El guipuzcoano alabó las virtudes del rival. "Es un campo donde si vas con toda tu fuerza ya es complicado. Llevamos un número importante de lesionados. Los chicos lo han intentado, hay que alabarles el carácter y la actitud que llevan teniendo desde hace varios meses. Y ese es el camino de aquí al final de temporada, rehacernos, no parar a lamentarnos y pensar en que tenemos que hacer un buen final de Liga recuperando jugadores si es posible".

Y tuvo un mensaje para la afición: "Estoy agradecido y triste por ellos, un viaje tan largo y que no hayamos podido darles la alegría. Sobre todo por la afición, que es por la que trabajamos, luchamos uy peleamos. Ojalá de aquí al final de Liga le podamos darles una alegría y conseguir el objetivo que tenemos este año".

"Ahora debemos recuperar lo antes posible y hacer ese recuento para ver qué jugadores tenemos para recibir a la Real Sociedad", concluyó.