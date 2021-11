Lopetegui: "Estoy bastante enfadado y si opino del arbitraje ahora me equivocaría"

Julen Lopetegui se mostró contrariado por el empate contra el Alavés, ya que en su opinión su equipo "mereció el triunfo" en un "día accidentado" en el que las "decisiones" del árbitro fueron decisivas.

"Es un día complejo para hacer un resumen del encuentro, porque han pasado muchas circunstancias. Ha sido un día accidentado por las decisiones del colegiado", indicó el técnico, que añadió: "Merecimos ganar y al final no lo hicimos por detalles y decisiones. Hay que mejorar lo que está en nuestra mano, como la defensa en los saques de esquina, y acatar lo que no está bajo nuestro control, por mucho que nos duela y no estemos de acuerdo".

En este sentido el preparador vasco destacó el poco tiempo de largue que concedió el colegiado en un partido en el que el Alavés "perdió todo el tiempo que pudo". "La energía de la afición es vital y casi nos ayuda a conseguir el 3-2. El fútbol español es en el que menos se juega y eso depende de los árbitros, porque el Alavés ha perdido todo el tiempo que ha podido. Los árbitros tienen la capacidad de equilibrar ese escenario y sólo ha dado cuatro minutos. Hay que asumirlo y seguir adelante. Si se alargara más el tiempo después a lo mejor no se perdía tanto", apuntó.

Sobre la acción del 1-2 fue claro: "La última jugada es rocambolesca y viene de una falta que no era ni falta". "Estoy bastante enfadado y si opino del arbitraje ahora me equivocaría. Dependemos de las decisiones de los árbitros y estamos en sus manos. El de este partido lleva poco tiempo en Primera División y tenemos que aceptar lo que decide", indicó.

En la segunda parte, pese a todos los problemas y la lluvia, buscamos la portería rival y merecimos más. Lo de Suso no tiene buena pinta", matizó el preparador nervionense, que destacó la "rentabilidad" en goles de un Alavés que tuvo pocas ocasiones.

Cara al duelo ante el Wolfsburgo afirmó: "Hemos terminado este partido con buena energía, lástima de no conseguir un triunfo que hemos merecido. El empate es al 50% entre el equipo y la afición, que no ha dejado de animar. No se puede reprochar nada al equipo en cuanto a actitud. Toca recuperarse, porque tenemos la enfermería llena y centrarnos en el Wolfsburgo".