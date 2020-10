Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha lamentado el partido que su equipo ha perdido este sábado en San Mamés, donde el cansancio, en su opinión, ha sido determinante. Los futbolistas del Sevilla no tuvieron las 72 horas mínimas de recuperación entre el partido ante el Rennes y la cita ante el Athletic y ello propició que las piernas pesaran en la segunda mitad.

"No podemos hacer nada ni podemos buscar paños calientes. Todo el mundo sabe el desastre que existe y al que uno está sometido. Tenemos que convivir con jugar partidos de esta exigencia con menos de 72 horas. Hasta el minuto 60 hemos estado bien, pero después hemos acusado el cansancio", ha comentado el de Asteasu en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Estamos sometidos a un cúmulo de circunstancias, hemos hecho unos cambios con arreglo a lo que teníamos preparado y a los jugadores de los que podíamos disponer, pero esto hoy ha hecho que perdimos un partido y perdamos los tres puntos".

Más allá de eso, Lopetegui comparte que su equipo no estuvo bien y que perdió por errores propios. "El partido han sido sesenta minutos buenos, pero insuficientes. En los últimos nos han superado y no hemos sido capaces de salir. Seguramente hemos acusado el cansancio y nos hemos llevado una derrota dura. Teníamos esperanzas en este partido y hemos hecho muchas cosas bien, pero no vale con eso".

El preparador guipuzcoano también se ha referido en los fallos en los goles, uno en la estrategia defensiva y otro en un balón perdido de Koundé con la defensa desorganizada. "Todos los goles son evitables. El primero es estrategia y el segundo es a la espalda. Nos hemos metido atrás demasiado pronto, nos ha pasado alguna vez y hoy nos han vuelto a castigar con esto. Nos ha faltado pausa, hemos entrado en su juego directo y nos ha faltado claridad para algunas situaciones", añadía el ex guardameta.