Lopetegui: "Cuando ganamos hay que mejorar y cuando perdemos no todo está mal"

"Me siento satisfecho por los puntos sumados ante uno de los rivales más en forma de la liga y haciendo un gran partido", dijo el técnico vasco, que puso en valor los anteriores empatados consechados por su equipo: "Logramos un punto ante un equipo de nuestra liga como la Real y ahora un buen triunfo. Estoy contento por el fútbol desplegado y por la segunda parte, que controlamos sin sufrir".

En esta línea, Lopetegui aseguró que "ni todo estaba tan mal tras la Real ni todo perfecto tras ganar. Cada partido es diferente. Son como melones y hasta que no los abres no sabes qué va a pasar". Por ello, el preparador sevillista destacó "la actitud del equipo". "Me quedo con eso, porque el 3-1 podía generar dudas, pero jugamos con tranquilidad. Para ganar en la liga española hay que trabajar una barbaridad. Ahora nos viene otro encuentro complicado. Esto no para. Las dificultades en la liga son máximas y hay que hacer las cosas muy bien".

Lopetegui resaltó el "mérito" de los suyos "también cuando no se pierde". "Merecimos ganar al Elche, el partido de Champions fue como fue, el empate de San Sebastian es demérito... Me quedo con lo positivo y no me olvido de las cosas que podemos mejorar", aseguró.

Sobre la rotaciones comentó: "Jugar cada tres días implica un desgaste alto y el Valencia es uno de los equipos con más ritmo de la competición y teníamos que buscar soluciones. Unas veces jugarán unos u otros, tanto por el estado de forma como por el partido. Por eso todos los futbolistas tienen que estar con las orejas tiesas, porque en cualquier momento suena el despertador", aseguró el preparador nervionense, que resaltó el valor del grupo: "Acabamos de empezar y lo más importante es estar ajenos al ruido exterior cuando no ganas. Ser consciente de que el periodismo no nos tiene que guiar. Cuando ganamos hay que mejorar y cuando perdemos no todo está mal. Hay que prepararse para una temporada dura e ilusionante. La gente está bien, porque sólo tres jugadores han hecho una pretemporada sin problemas y casi hasta unos días antes del Salzburgo no pudimos mirarnos todos a la cara. Es la realidad y por eso hay que apretar en ese sentimiento colectivo generado en poco tiempo".

Cuestionado por el encuentro del Papu Gómez apuntó: "El jugador bueno se adapta y juega bien en cualquier posición".