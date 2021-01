Lopetegui: "Tenemos hambre máxima de Copa"

Julen Lopetegui afronta las ruedas de prensa previas a los partidos con un molde, un guión preconcebido que las preguntas, aun inesperadas o a veces incómodas, no alteran. Menos aún cuando su Sevilla marcha sobre ruedas. Esta vez se trata de una eliminatoria de Copa a partido único en Nervión, ante un Valencia venido a menos, sí, pero que no deja de ser el Valencia: "Espero un Valencia muy bueno, un partido que podía ser una final y de hecho lo es porque quien pierda se queda fuera. En el partido de Mestalla tuvieron sus ocasiones en la primera parte. Tienen buenos futbolistas y un buen entrenador y nos van a obligar a hacer un partido muy bueno. En sus dos últimas salidas hicieron muy buen partido ante el Valladolid y el Atlético de Madrid. Han mejorado mucho".

No cree que las urgencias en Liga de los levantinos condicione su interés mañana: "Es cierto que en la tabla deberían llevar más puntos, pero queda mucha temporada y la peligrosidad del partido la hace la propia competición, que hace cada partido una final, y el propio Valencia, con mezcla de jugadores consolidados y jóvenes que vienen fuerte. No tiene nada que vez que estén a dos puntos del descenso con los méritos y la calidad del equipo, con el potencial de los jugadores y la calidad de su entrenador. El partido nos genera una gran ilusión y debemos estar preparados".

Al hilo de la peligrosidad del rival, considera que el factor campo no juega a favor del Sevilla: "El factor público no existe y los matices de jugar en casa o fuera cambian. Son dos buenos equipos que tratarán de imponer su manera de jugar en un buen escenario como es nuestro campo, no creo que influya el campo, será un buen campo para los dos".

¿En-Nesyri o De Jong? Volvió a ser esquivo Lopetegui al abordar sus planes para el once. "No voy a comentar nada sobre lo que vamos a hacer mañana, intentaremos sacar al equipo más propicio atendiendo de dónde venimos, tenemos algunos problemas físicos y tomaremos la decisión mañana por la mañana atendiendo también a las sensaciones".

Y se le preguntó si las expectativas tan grandes en Liga y Champions hacen enfocar la Copa de otra manera: "No. Tenemos hambre máxima de Copa. Es una competición preciosa, tenemos muchísima ilusión en las tres competiciones, con el cariz especial de esta que al jugárnosla a un partido la hace atractiva, pero peligrosa y hay que estar preparados".

El equipo de Javi Gracia llega, además, ciertamente mermado. "¿Lesionados y Covid en el Valencia? Tendrán alternativas, todos tenemos este tipo de situaciones, nosotros añadimos seis partidos de máxima exigencia en Europa, ellos pondrán un once muy competitivo seguro, recuperan a un jugador importante como es Wass. Durante cuatro o cinco meses jugamos cada tres o cuatro días, más tres que cuatro, y cruzamos los dedos para que no haya más lesionados ni contagios por Covid".

Y sobre la espina clavada desde la eliminación en Miranda de Ebro, comentó: "No tiene nada que ver lo del año pasado, no miramos para atrás, mañana hay un partido ilusionante".

Dos veces se le pidió opinión sobre el Papu Gómez, inminente refuerzo invernal, y en ambas se remitió al anuncio oficial de su fichaje:: "Me reitero, una vez que sea oficial me podrás preguntar". Sí que habló sobre un hecho consumado, la marcha de Carlos Fernández: "Sólo desearle toda la suerte, por algunos motivos tuvo lesiones en momentos donde pudo entrar más, luego llegó el Covid... Pudo tener más incidencia ahora en el equipo, pero él ha optado por otro camino y le deseamos toda la suerte del mundo, es un gran chaval".

Finalmente, rompió una lanza en favor de De Jong cuando abordó el asunto de la escasez de efectivos en la delantera: "El año pasado me preguntasteis muchas veces sobre Luuk y terminó como terminó...".