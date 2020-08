Julen Lopetegui ha comparecido en la sala de prensa del MSV Arena sólo cinco días después de que ya lo hiciera en las vísperas del partido contra la Roma. Como entonces, el entrenador sevillista se mostraba muy tranquilo y mostraba una imagen alejada de la tensión propia de un encuentro de esta trascendencia. Eso sí, la diferencia estaba en el semblante mucho más concentrado para esta ocasión, sin ninguna concesión a las distracciones, como queriendo transmitir esas circunstancias en el mensaje a sus futbolista. Y, por supuesto, elogiando al Wolverhampton.

LA INVERSIÓN DEL WOLVES "Lo único que me preocupa en estos momentos es el rival, un rival tremendo con excelentes futbolistas, que lleva tres años jugando de la misma manera con el mismo entrenador. Es el equipo después del City que más dinero ha gastado en el fútbol mundial en los dos últimos años. Nos encontraremos jugadores de un máximo nivel, con una gran solidez. Es un equipo complejo, difícil por su manera de competir y nos va a obligar a hacer un gran partido. Debemos ser capaces de llevar al límite nuestro trabajo. Enfrente tendremos a un rival muy poderoso, hay argumentos para que nos ocupe y nos preocupe el partido de mañana".

CONCENTRACIÓN MÁXIMA "No puede ser de otra manera, son unos cuartos de final, se juega a partido único, nos enfrentamos a un equipo que ha igualado a puntos al Tottenham en la Premier y que no se ha vuelto a clasificar para Europa por el número de goles... Va a ser un partido muy competido y nos va a obligar a los dos equipos a ir al límite. Nos encontramos con la sana intención de llevar al máximo nuestras capacidades para ser capaces de llegar al límite y ser capaces de superar las dificultades".

DEFENSA DE TRES "La Roma y el Wolves no se parecen en nada, en concepto de juego y en muchas cosas. A pesar de que jueguen así, con tres atrás los dos, por eso hablo siempre de los matices, el matiz está en cómo compiten y cómo afrontan los duelos definitivos. En esa línea nos tenemos que centrar, tenemos que estar preparados y querer pasar de ronda nos tiene que guiar, llevarnos al límite mañana".

EL POTENCIAL DEL RIVAL "Insisto en que está a unos niveles muy importantes, ha igualado al Tottenham, no se ha metido en Europa por goles, es el que más dinero invierte en jugadores de presente y de futuro y con un entrenador que sigue por tercera temporada, con solidez y con jugadores de muchísimo nivel. Están a un nivel altísimo y de hecho ha conseguido resultados importantes contra todos los grandes ingleses en esta temporada. Nos van a obligar a hacer un gran partido si queremos competir con ellos".

ESTADO FÍSICO DEL SEVILLA "El equipo llega muy bien, llega con ilusión, centrado, concentrado, con la tensión normal en este tipo de partidos diferentes en una competición única en la historia, con un sistema que no se ha dado nunca. Nos va a obligar a adaptarnos y a competir con la mejor de las mentalidades contra un equipo poderoso. ¿El estado de Fernando? No individualizo en nadie, Fernando jugó con sus molestias contra la Roma y jugó a un nivel muy alto como el resto del equipo. Pero eso es pasado, del pasado no se vive, el fútbol es presente y el presente es el Wolves, con lo cual tenemos que estar muy concentrados en el partido de mañana".