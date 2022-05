Lopetegui no se pronuncia sobre su continuidad: "Ya he contestado a eso 37 veces al respecto"

La extrañísima situación del Sevilla ha llevado a que existe la posibilidad de que Julen Lopetegui haya realizado este sábado la última comparecencia de prensa referida a un partido del equipo de Nervión. Este domingo no se podrá sentar en el banquillo, por acumulación de amarillas, y por tanto no podrá atender a los periodistas tras el partido. Ante esta situación, era preguntado sobre su continuidad. Mutis por el foro.

Incluso advirtió de que no estaba al tanto del constante runrún sobre esta cuestión fundamental. Se le pregunta a Lopetegui si nota la intranquilidad del sevillismo sobre si seguirá o no: "No tengo nada que decir, no estoy muy pendiente de lo que dicen o no dicen y yo ya me he manifestado muchas veces al respecto".

Lopetegui no se quiso pronunciar sobre si se ve feliz en el Sevilla la próxima temporada, aun con el objetivo cumplido y dos años más de contrato. Se limitó a referir las anteriores respuestas a esta pregunta, pero, ¿por qué en la jornada 38 no contesta y en las anteriores sí? "Ya he contestado treinta y siete veces al respecto", dijo, como molesto ante la reiteración de esa cuestión.

Esta respuesta llegó después de otra anterior sobre la reunión con Monchi en la que deben definir el proyecto futuro, retocarlo, matizarlo, poner las cartas boca arriba... incluso decidir sobre su continuidad... "A esa pregunta he contestado muchas veces, no hay nada nuevo que decir, más que poner el foco en el partido". Que cada cual interprete lo que quiera.

Otra cuestión que inquieta al sevillismo es si Bono jugará o no, para amarrar el Trofeo Zamora. Si encajase dos goles lo perdería de manos de Courtois, que no encajó el viernes y tiene ahora mismo un coeficiente de 0,80, por el 0,77 de Bono, que subiría a 0,81 si el Athletic le marcase dos. Si le marcase uno, sí lo ganaría, con 0,78 de coeficiente. Pero Lopetegui no desveló si jugará Dmitrovic: "Mañana veréis la alineación, no vamos a adelantar nada", dijo lacónico, aunque sí se expresó sobre el Zamora: "Para mí los premios individuales son fruto de un trabajo colectivo. Si finalmente ese premio recae en las manos de Bono, que ojalá sea así, recaerá en muy buenas manos".

Sobre el partido, el técnico guipuzcoano sacó su habitual panoplia de recursos retóricos, ya conocidos. "Estamos con la ilusión de mejorar incluso esa clasificación de Champions lograda en la jornada anterior, y con la posibilidad de ese premio individual del Trofeo Zamora a Bono. El equipo llega bien, con la sensación de haber hecho un gran trabajo en un año muy complejo, duro y difícil y de haber conseguido un objetivo histórico, por tercer año consecutivo, en un escenario más complejo ue ninguno y los chicos tienen todo el mérito. Nos queda un último partido, ante un Athletic de Bilbao con muy buenos futbolistas y muy buen entrenador, que tiene muy claro cómo defender y cómo atacar y que nos va a obligar a hacer un muy buen partido".

Lopetegui dejó al margen todo lo que no estuviese relacionado con el Sevilla-Athletic: "Estamos enfocados en el partido de mañana y si hemos conseguido esto en estos tres años es porque siempre hemos puesto siempre el foco en el siguiente partido y en este caso tampoco va a ser una excepción porque va a ser un partido muy exigente por el rival y debemos estar preparados".

Y sí se mojó sobre la quinta amarilla que le impedirá sentarse en el banquillo ante el Athletic. "Injusta sanción, porque me dirigí a un futbolista y pensaban que me había dirigido al árbitro".

El papel de la afición: ""Espero de la afición lo que ha hecho todo el año, que es ayudarnos siempre, en momentos muy complejos. Una gran parte de esta clasificación de Champions la tiene también la actitud del público en momentos determinados en esta temporada, que ha sido una actitud muy positiva, al margen de esa exigencia que aceptamos de buen grado, en esa energía extra que nos han dado en momentos complicados y necesarios. Las aficiones también tienen su parte de mérito en esos momentos más complejos de un equipo".

Motivación intrínseca al grupo: "Estamos ante nuestra gente, tenemos la posibilidad de poder mejorar el puesto aunque es complicado mejorar la cuarta posición, este equipo ha estado todo el año en posiciones muy altas. Nos gustaría hacer un buen partido ante un rival que me parece muy potente a todos los niveles, individual y colectivamente, y tenemos que estar centrados. La motivación es intrínseca en este grupo ambicioso".

Martial no llega: "Martial no se ha recuperado de las molestias y Suso, tampoco, son dos bajas seguras. Hemos hablado ya de este tema, Martial es un chico con un nivel futbolístico muy interesante pero no ha podido demostrarlo por muchos motivos, sobre todo por no tener continuidad por sus lesiones, no ha podido demostrar su talento desgraciadamente para él y para nosotros también".

El estilo del Athletic: "El Athletic siempre va a un ritmo altísimo, un equipo ganador de duelos, con calidad individual y colectiva porque tiene muy claro lo que quiere como equipo. Tiene la motivación de clasificarse para Europa y se debe encontrarse enfrente un equipo que tenga la motivación, la ilusión y que esté preparado para contrarrestar esas virtudes e imponer las nuestras".

Elogio de Marcelino: "Es un entrenador óptimo, lo ha demostrado en muchísimos años, con una manera muy clara de concebir el juego y sus equipos tienen un sello muy claro".

El mérito de un grupo estoico: "Hemos tenido lesiones de larguísima duración, muchas traumáticas, de mala suerte, otras musculares. Y eso ha mermado los recursos, pero el equipo lo ha superado con una mentalidad muy grande. Otros grupos se habrían caído y este grupo ha aguantado hasta el final estoicamente hasta conseguir el objetivo que queríamos, de ahí el mérito que tiene".