El vestuario respalda a Lopetegui

El vestuario no tiene dudas. Son los que han estado día a día en el trabajo en la ciudad deportiva y los que mejor saben la calidad de la gestión realizada, tanto humana como futbolística. Y los jugadores lo tienen claro a la hora de tomar partido por el entrenador en el debate sobre la continuidad de Julen Lopetegui pese a que tiene contrato en vigor.

Serán Monchi y el propio entrenador vasco quienes decidan la forma que le dan al nuevo protecto, pero la plantilla cierra filas claramente a favor de su jefe, ajena por completo a lo que se cuece en las redes sociales y en los comentarios del entorno.

Uno de los hombres con peso específico en el equipo como Fernando ve al de Asteasu con ganas de seguir. “Lo veo muy bien. Todos sabemos lo que ha pasado. Con todo, hemos conseguido el principal objetivo. Lopetegui está firme y fuerte para seguir buscando cosas más grandes. No tengo dudas de que va a estar para la próxima temporada. Todos los jugadores tenemos claro que va a seguir”, aseguraba el brasileño en una entrevista en Muchodeporte, en la que no esconde que la situación ha dado que hablar. “Vemos internet, la prensa... Pero yo creo que no va a salir, que va a seguir con nosotros. Pueden cambiar las cosas de un día para otro, es fútbol, pero creo que va a seguir”, insistió.

Fernando, no obstante, reconoce que la imagen del juego desplegado por el equipo disminuyó enteros, coincidiendo con su salida del equipo por su problema e el tobillo: “Hice la recuperación en Portugal y cuando volví sentí que la gente no estaba contenta con la forma de jugar del equipo. La gente tiene que entender que hemos conseguido el principal objetivo. Hay un Sevilla antes y otro post-Lopetegui. Antes de Lopetegui, el Sevilla peleaba por Europa. Ahora, la gente quiere Champions y pelear por la Liga. Es un plus más y nosotros tenemos que pensar así también. Entiendo y me quedo contento con la afición. Siempre buscas algo más. Me gusta la exigencia de la afición”, agregaba.

Por su parte, el Papu Gómez también pide tranquilidad y no dejarse llevar por las precipitaciones. “Dentro del vestuario las llevamos bien (las críticas). Sabemos que en nuestro trabajo es normal que haya críticas, pero tratamos de aislarnos de eso y hacer nuestro trabajo. Lopetegui lleva ya tres años trabajando aquí, tres Champions consecutivas vía Liga clasificando a la institución... Ganó una Europa League. A todos nos gustaría jugar mejor, por momentos lo hemos hecho, creo que sí que nos falta esa continuidad de tratar de alargarlo durante más minutos, en los 90 minutos tratar de jugar mejor, y no tal vez un tiempo sí y un tiempo no, o por momentos. Eso sería lo ideal”, insistía el argentino en declaraciones a ElDesmarque.

La opinión general en el vestuario es la misma, más allá de que la mayoría de los jugadores es consciente de que el juego debe mejorar. Pero ahora llega el tiempo de corregir los errores.