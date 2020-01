Lopetegui: "He sido el primero en equivocarme"

Sin paños calientes. Sin excusas. Julen Lopetegui calificó de "gran decepción" la eliminación de la Copa del Rey del Sevilla a manos del Mirandés, en un partido que se puso cuesta arriba desde el principio y "cuando empiezas mal, el fútbol te castiga".

"Es una noche complicada. La peor de la temporada sin duda, porque perdimos en una competición en la que teníamos mucha ilusión por llegar a la final", indicó el técnico nervionense, que ya avisaba en la previa del encuentro de lo complicado que sería el choque: "Sabíamos que iba a ser difícil. En la primer parte no estuvimos bien y todo se puso cuesta arriba. Todas las situaciones fueron en contra y cuando empiezas mal el fútbol te castiga", resumió el vasco, consciente de que su equipo no entró bien en el duelo: "Ellos apretaron desde el comienzo y jugamos nerviosos. No estuvimos bien al inicio y llegó el 1-0 en un error nuestro. Fue una jugada clave. El marcador a favor alimentó su energía y no supimos contrarrestarlo", indicó Lopetegui, que no le encontraba explicación a la puesta en escena: "Lo que has hecho antes no vale para nada. Esto era un partido nuevo y había que refrendar lo que venías haciendo, sabiendo que enfrente estaba un buen rival y un campo complicado".

En la segunda parte el Sevilla mejoró la actitud, aunque no el acierto. "Cuando un entrenador hace tres cambios en el descanso está claro que el primero que se ha equivocado es el entrenador. Tuvimos situaciones para marcar, lo que nos hubiera metido en el choque, pero fallamos", expresó el técnico sevillista, que recalcó la "gran decepción" que supuso caer eliminados. "Los primeros decepcionados somos nosotros, así que pedimos disculpas a la afición. No estuvimos a la altura, el primero yo, pero no queda más que levantarse y seguir adelante. Aún estamos en dos competiciones y mantenemos la ilusión de seguir en la liga con la buena dinámica y afrontamos la Liga Europa con la vista puesta en la final también", concluyó.