Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, que estaba nominado por la FIFA a los premios The Best al mejor entrenador del año, no estará en la terna final de candidatos, una vez que no pasó el último corte, del que se caen los dos representantes de la Liga Santander, el técnico sevillista y el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

El guipuzcoano estaba entre los cinco técnicos nominados por la FIFA como candidatos a este prestigioso galardón, pero serán, por tanto, Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich) y Jürgen Klopp (Liverpool) los que opten finalmente al premio, con todo el favoritismo para el técnico de los bávaros como campeón de la Champions League y de la Supercopa de Europa.

La ceremonia en la que se entregarán estos premios se celebrará el 17 de diciembre. Lopetegui no será ya protagonista, pero ha visto reconocido su trabajo al frente del equipo, con la conquista de la Europa League con el Sevilla y se ha codeado con los entrenadores más reputado del continente.