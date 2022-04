Lopetegui: "Un regalo nuestro ha hecho que sufriéramos"

Julen Lopetegui llegó afónico a la sala de prensa del Ciutat de Valencia fruto de la tensión con que vivió el choque, un partido en el que no faltó el sufrimiento. El técnico se encargó de recordar que no se puede ganar un partido en la liga española sin que sea así.

“Ha sido un partido muy complicado, como preveíamos, ante un rival que se jugaba la vida, como todos a estas alturas, y que ha vuelto a encontrar esperanzas con un buen juego y buenos futbolistas. El Levante venía de buenos partidos, ganó al Villarreal, ante el Barça mereció ganar y hoy nos lo ha puesto difícil”, comenzaba el guipuzcoano.

“El equipo ha salido con una buena mentalidad, se ha puesto por delante, nos han pitado un penalti y nos hemos vuelto a poner por delante. Nos han pitado otro penalti y lo han fallado. Cogimos ventaja con el gol de Jules (Koundé) pero hemos hecho un regalo en una transición y un desajuste y ha hecho que sufriéramos, pero en esta liga es lo que hay. Todos los partidos se ganan con sufrimiento”, agregaba el técnico, que protestó la jugada del primer penalti, revisada por el VAR.

“Había una posición de fuera de juego que creo que influye en la decisión. No he visto la jugada, a lo mejor es penalti, pero es cierto que estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones. El Real Madrid tenía que haberseido al descanso con diez el domingo, lo del día del Rayo fue tremendo... No sé, hay por ahí una clasificación sin VAR y salimos muy beneficiados, pero bueno, ha venido para ayudar y tenemos que aceptarlo pero hay que mejorarla porque no es para claroscuros. Es para jugadas claras”.

La satisfacción sí era grande por la victoria. “Suponen tres puntos, pero falta mucho camino, el más difícil. Quedan puntos muy difíciles por competir, con el Cádiz va a ser igual de complicado y todos los partidos van a ser iguales. Tenemos que seguir y no pararnos”, terminaba el preparador nervionense.