Lopetegui: "El resultado deja las espadas en todo lo alto todavía"

Julen Lopetegui analizó el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, con ese 2-0 que deja la eliminatoria al cincuenta por ciento, según su parecer. "Estamos en el descanso de una eliminatoria en la que queda la mitad, y queda lo más complejo, por el rival al que nos enfrentamos. Un equipo espectacular, que tiene futbolistas que además están en un gran momento de juego".

"Había que hacer un gran trabajo, a nivel defensivo y defensivo y el equipo lo ha hecho", reivindicó el entrenador del Sevilla. Ellos lógicamente también han tenido alguna opción para poder marcar. Nosotros también hemos podido marcar algún gol más. Ha sido un partido bonito entre dos equipos que jugar al fútbol y buscar la portería contraria. Queda todo todavía".

Preguntado por la valoración de Ronald Koeman, diciendo que ha sido "demasiado premio para el Sevilla el 2-0", ha comentado: No voy a valorar las palabras de Ronald. Ha sido un partido muy bonito para el espectador. Es cierto que ellos han tenido opciones de gol. Nosotros también hemos podido conseguir alguno más y al final hemos logrado un resultado que, insisto, deja todavía las espadas totalmente en alto".

El guipuzcoano defendió el gran papel del Sevilla en este partido de ida. "Hay que felicitar a los chicos por la concentración y la mentalidad ante un rival que te exige al máximo, estamos hablando de un equipo que tiene los mejores futbolistas del mundo en muchas posiciones, además en un estado de forma muy bueno. Hay que ir a un nivel muy alto para poder competir con ellos. Lo han hecho y estoy muy contento. Ahora lo dejamos aparcado para la vuelta, que todavía nos queda mucho".

"Queda lo más difícil, con los mejores futbolistas en muchas posiciones y en un estado de forma muy bueno. Sabemos lo que nos vamos a encontrar allí"

Koundé, espectacular: "Es un chico muy joven que está creciendo, tiene mucha continuidad en estos dos años, todavía está creciendo en su formación y tiene unas condiciones y muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo. Cuando el equipo está bien siempre viene en la foto. Pero no me quedo no el gol de Jules, sino con el trabajo defensivo, con la actitud, con la concentración, al igual que el resto de compañeros, que han hecho muy buen trabajo de todos".

¿El mejor equipo del momento? "No hago ningún ranking ni me comparo con ningún equipo. Estamos centrados en todas las competiciones. Jugar una semifinales de Copa es muy difícil. Hemos jugado la primera parte y nos queda la segunda contra todo un Barcelona. Estoy contento con el rendimiento y el trabajo de los chicos. Siempre, no ahora. Los que entran están con confianza, dando lo mejor. Aparcamos esta competición hasta que toque y nos centramos en el partido del sábado, que va a ser muy complejo.

Bono y sus dos paradas: "Ha hecho dos buenas paradas, una con cero a cero y otra al final una falta que bota Leo. Ha estado en la línea del equipo, a un nivel muy alto, pero es que es la única manera de competir con el Barcelona. Aun así ellos te pueden ganar. Tienen al mejor futbolista del mundo y en otras posiciones, a algunos de los mejores del mundo. Además creo que está en un buen momento el Barça y eso lo hace más complicado".

Escudero, cambiado: "Los cambios se deben a las tarjetas y también a los desgastes. Tenemos que optimizar todos los recursos, estamos con bastantes lesionados y también jugamos cada tres días. Tener la oportunidad de jugar unas semifinales de Copa es complicadísimo e implica mucho desgaste".

Bajas en los dos equipos: "Ellos tenían de su equipo titular tenían dos bajas en los centrales. Pero el resto estaban todos. Y nosotros también teníamos alguna baja importante, pero a estas alturas de temporada y con el desgaste que tenemos todos es una situación que la sufrimos todos los equipos Los que han salido han estado a un buen nivel, han hecho un buen trabajo y así tiene que seguir siendo".

Sólo el siguiente partido: "Estamos en el mejor o peor momento... Estamos en el momento que estamos, en mitad de la temporada. No hay otra posibilidad de enfocar los objetivos más que pensando en el siguiente partido, con nuestros errores y nuestros aciertos, tratando también de gestionar las bajas, el coronavirus, etc., etc. Nosotros venimos de tener sólo cinco días de vacaciones. Y tenemos que intentar dar nuestra mejor respuesta en cada momento".