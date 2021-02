Koundé: "Todo el mundo tiene claro el plan a seguir"

Jules Koundé firmó otro auténtico partidazo, con un gol clave en la primera parte. "En el inicio de la acción se me fue un poco la pelota, pero me hacen como un bloqueo, me permiten recuperar la pelota, me sale un regate y terminé bien. Es un tiro que me gusta hacer, porque aparezco por esa zona y sé que puedo terminar bien", aseguró ante los micrófonos de SFC Radio.

El central galo, todo humildad y sensatez, habló de la capacidad del Sevilla para desarrollar un plan defensivo muy sobrio. "Creo que la portería a cero es el trabajo de todo el equipo, hicimos un partido completo, con una muy buena primera parte, en la segunda sufrimos más porque perdimos bastantes balones. Ellos salieron muy enchufados, pero fuimos capaces de no encajar gol y sobre todo marcar el segundo".

Además, destacó que "es el trabajo de todo el equipo". "Todo el mundo tiene muy claro el plan que tenemos que seguir, lo que nos pide el míster. Tapamos por dentro porque les gusta combinar con Messi. Lo hicimos muy bien y no encajamos goles.

Por último, ya puso el foco en el Sevilla-Huesca, que se juega en Nervión de nuevo este sábado a las 16:15. "La competición madre es la Liga, es lo que te exige el máximo y estamos ya pensando en el Huesca, que será un rival complicado, pero estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir ganando".