Lopetegui: "Debemos tener una plantilla acorde a las exigencias del Sevilla"

Julen Lopetegui ha hablado por primera vez desde la vuelta de las vacaciones y ha dejado varios mensajes subliminales sobre la necesidad de que, aun reconociendo las condiciones complicadísimas y especiales del mercado por la enorme crisis del fútbol, el Sevilla se refuerce en proporción a sus altos objetivos para tener "una plantilla acorde a las exigencias" del club de Nervión, que aspira a dar más pasitos en la Liga y en la Champions.

Lo ha hecho además en la radio oficial del club, en una amplia entrevista en la que ha tocado varios asuntos. Y, de paso, ha dejado caer más de una vez la necesidad de reforzar y equilibrar la plantilla.

Por ejemplo, cuando se le ha preguntado qué tiene el Sevilla. "El Sevilla tiene muchas cosas. Lo primero que tiene es que es un gran club, está bien estructurado, está bien organizado, tiene una gran afición y tiene una gran exigencia que nos obliga a todos a venir con las orejas tiesas al trabajo en el día a día y a querer ser mejores en cada momento. Eso hace que queramos siempre mejorar, y no conformarnos con lo que hemos hecho, eso vale para la hemeroteca y ya está. En el fútbol es importante lo que nos toca hacer en el entrenamiento de esta tarde y luego en el de mañana. Debemos convencer a los jugadores cómo tienen que mejorar y, lógicamente, tener una plantilla acorde a las exigencias del Sevilla".

De inicio, el técnico guipuzcoano ha destacado las ganas y la ilusión que representan siempre estos momentos de preparación, pero ahí ya ha dejado caer su inconformismo. "Este año tenemos una posibilidad de hacer una pretemporada larga, que no tuvimos el año pasado. Es cierto que nos hubiera gustado la pretemporada ideal, contar con todo el equipo para trabajar en esa línea de homogeneidad y colectiva, que ahora no tenemos. Y trataremos de adaptarnos a la realidad que tenemos para sacar provecho del momento que nos toque".

El entrenador del Sevilla atendió a SFC Radio con franqueza, ante la situación del mercado. "Lógicamente nos gustaría tener el mayor número de jugadores posible, tenemos trazado un plan hace tiempo para la siguiente temporada, y todos somos conscientes de las dificultades que está teniendo el mercado, pero también somos conscientes de que poco a poco llegaremos a ese punto que queremos para poder afrontar la temporada que viene con las garantías de ser competitivo".

Por ahora, Lopetegui cuenta con un grupo muy variopinto, con varios futbolistas que forman la columna vertebral, muchos canteranos, jugadores que vuelven de cesión y no cuentan mucho, internacionales que ya han regresado frente a otros que aún están por regresar… "El grupo todavía no es homogéneo por muchos motivos. Vamos buscando ese momento más homogéneo hasta llegar a un punto en que entrenemos a todos por igual. Ahora no es ese momento porque unos jugadores han llegado de una manera y otros de otra. Lo primero es preparar una buena base para trabajar en buenas condiciones", explicó.

Pero dio importancia a este momento… sin dejar de lado la exigencia general aplicada a la plantilla con la que va a contar. "Es el momento de toma de contacto con el trabajo, ya llevamos años trabajando y hay un conocimiento de lo que buscamos en el juego, con lo cual tratamos de empezar a poner una buena base para afinar en distintos aspectos, y tratar de ir adaptándonos conforme lleguen más jugadores, porque lógicamente faltan muchos, para lograr esa homogeneidad que vamos a necesitar en la competición".

En busca del "equipo que queremos". "Tenemos que ser conscientes y saber el suelo que pisamos. Quedar cuarto en la Liga es una aventura complicadísima. Hay grandes equipos en la Liga, que tienen plantillas fantásticas, se refuerzan bien. Y esa competitividad tiene que hacer que estés muy preparado y mentalizado. Cada temporada va a ser más difícil por lo que has hecho porque tienes que tratar de superarte a ti mismo. Y la única manera teniendo ese equipo que todos queremos y esa mentalidad y esa actitud en cada día"

El contacto directo con un club familiar. "El Sevilla tiene la exigencia y es un equipo grande, pero también tiene la peculiaridad de ser un equipo familiar, por la cercanía. Y es un equipo práctico y ejecutivo. Y esa cercanía de a gente del club la sentimos, sin ninguna duda".

La ambición de los futbolistas. "Siempre se describe una pretemporada con ilusión, con muchas ganas, muchos futbolistas quieren agradar a los cuerpos técnicos, y esa situación se percibe. Es bueno que todo el mundo venga con esa energía y esa ambición".

La predisposición de los cedidos. "Todos vienen con la ilusión de hacer una buena pretemporada, todos son conscientes de cuál es su situación e iremos viendo hacia dónde evoluciona la pretemporada, todavía hay muchos interrogantes en lo que va a ser la plantilla y seguro que poco a poco en los próximos días se irá aclarando en los próximos días. Mientras lo que toca es trabajar, aprovechar la ilusión que tienen los jugadores e ir quemando etapas".

Mano tendida a los canteranos. "Los canteranos siempre aportan ese puntito de energía, ilusión y hambre en cada entrenamiento. Así lo muestran y estamos encantados con el trabajo de ellos y con la disponibilidad, es la única manera de llamar la atención del priemr equipo y de tirar esa puerta abajo. No ers sencillo pero sí es posible. Pero seguro que alguno lo va a hacer Y nosotros estaremos atentos a ese talento para darle la mano cuando toque".

La competitividad que da Dmitrovic. "Es definitivo que haya competencia. Para un club como el Sevilla y gtres competiciones tiene que haber una plantilla equilibrada, y eso es tener dos jugadores por puesto que puedan competir de manera sana. Eso hace que le nivel de los entrenamientos sea alto, el nivel de mentalidad. Es acompetencia interna hará que se beneficie el dqioupo. Es una posición en la competitividad que siempre va a existir y lo queremos en todas las polsiciones, para tener alternativas y hacer frente a esa exigencia".

Tercera campaña de Lopetegui. "Una tercera temporada en el mundo del fútbol no es sencillo, y menos en un equipo de la exigencia del Sevilla. La afrontamos con más ilusión que ninguna. Tienes que reinventarte, adaptarte a la realidad y transmitir esa ambición y esa ilusión a tus jugadores. Cada temporada es más compleja por muchos motivos, y en este caso la dificultad va a ser capaces de combatir contra nuestra exigencia y a la par de nuestra exigencia para mejorar en todos los aspectos y seguir creciendo como equipo. No reto más bonito que afrontar lo que va a venir, con la máxima ambición, con la máxima motivación y una gran mentalidad".

Continuidad de una base. "Que haya jugadores que conozcan lo que buscamos en cadas partido, auqnue siempre lo tratamos de mejorar, ese conocimiento mutuo, de ellos y el entrenador, es importante. Eso no es óbice para que tratemos de mejorar siemrpre que podamos para tener la mejor disponibilidad y las mejores herramientas para los objetivos a los que queremos llegar".

Vuelta del público al estadio. "Muchísimas ganas, primero por lo que representa a nivel socil y de salud Eso significará que la pandemia está mejor y que hay menos sufreimiento de la gente. Y luego por lo que significa a nivel interno, de lo que es el Sevilla, su afición, de sentir a nuestra gente cerca. No la hemos dejado dwe sentir, porque se hace seintir la afición del Sevilla de muchas maneras. Y esa energía nos ha dado muchas fuerzas en muchos momentos complejos".

La afición en los momentos malos. "Ahora vamos a tener ese apoyo en la grada, y también esos momentos difíciles, y esa energía la vamos a necesitar. El camino va a ser difícil y vamos a necesitar a la afición en los momentos malos, en los momentos buenos es más sencillo, pero en los malos es cuando marca las diferencias una afición".

Petición al sevillismo: "Que sigan animándonos como lo han hecho siempre, siempre hemos sentido su ayuda y cuando toquen las duras que estén ahí, que sé que van a estar. El momento donde se crea un futuro maravilloso y prometedor es cuando se dan los momentos difíciles, y para eso necesitamos la ayuda de la afición".