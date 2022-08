Lucas Boyé presiona y el presidente del Elche no cede

Lucas Boyé es uno de los fubolistas que está tentando el Sevilla en este final de mercado para reforzar su ataque. Esta realidad no quiere decir que el argentino sea finalmente el elegido, porque las posturas entre el club de Nervión y el Elche están lejanas. Pero van trascendiendo datos.

Por ejemplo, según la edición alicantina de Onda Cero, el Sevilla ha ofrecido por el delantero de 1,83 metros y 26 años un fijo de 10 millones de euros más tres en variable, una cifra que se acerca a su precio aproximado de mercado según las webs especializadas.

Sin embargo, también ha hecho saber en el entorno mediático del Elche su presidente que no va a ceder por esa cifra tan baja, ya que quiere que se acerque a los 25 millones que marca su cláusula de rescisión, pese a que Lucas Boyé no ha empezado teniendo protagonismo en el equipo de Francisco y la temporada pasada, lastrado por algunas lesiones, apenas jugó 24 partidos y marcó 7 goles (3 asistencias).

De hecho, en dos temporadas y 61 partidos oficiales con el equipo ilicitano apenas ha marcado 15 goles y ha dado 6 asistencias. Pero es un futbolista que sí es participativo en el juego colectivo, juega como referencia de espaldas y reparte juego. Y por ahí sí encajaría en el Sevilla, que no obstante también está tras la pista de otros delanteros por si no cuajara esta opción.

Porque lo que también trasladan desde Elche es la petición del argentino de que el club que preside Christian Bragarnik para no obture en demasía su salida. Pero si no hay entente y la oferta llegase el mismo jueves, pedirá su cláusula de rescisión.

El técnico Francisco no las tiene todas consigo. "Ha habido llamadas y no puedo confirmar que se quede. Queremos que siga, pero esto es una negociación y hay varias partes implicadas", dijo en la previa del partido ante el Villarreal. Aunque lo cierto es que si en escasas horas no hay anuncio oficial, sería extraño que el Sevilla esperarse al último día de mercado, porque tendría que pagar su cláusula de rescisión.