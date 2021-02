Luis Alberto sueña con el Sevilla y la Lazio en cuartos de Champions

Luis Alberto, actual jugador de la SS Lazio, ha demostrado varias veces que no pierde de vista al Sevilla. Su frustrado fichaje por el equipo del que dio el salto a la élite no impide que tenga siempre en mente su pasado y el talentoso mediapunta sueña con que ambos, el Sevilla y la Lazio, estén en cuartos de final de la Champions League.

La Lazio juega este martes ante todo un coloso como el Bayern Múnich y cree que el Sevilla puede acabar eliminando a otro equipo alemán, el Borussia Dortmund, pese al 2-3 de la ida. "Está difícil porque el Dortmund arriba tiene dinamita con Sancho y Haaland, pero ojalá se puedan clasificar", ha comentado el de San José del Valle en una entrevista en Marca con motivo de la previa del partido que se disputa en el Olímpico de Roma ante el vigente campeón de la Champions.

"El Sevilla nunca se rinde y, como dijo Monchi, los dejaron vivos", recordó el gaditano refiriéndose al equipo alemán.

Sobre las opciones de la Lazio también está ilusionado: "Nadie nos da como favoritos ante el Bayern, pero tenemos opciones", ha advertido Luis Alberto que reconoce que no olvida su deseo de volver a la selección española: "Estoy pendiente de cada lista. Luis Enrique aún no me ha llamado, pero seguiré trabajando para convencerle y que cambie de idea".