Malena, la sueca sevillista que dio la bienvenida a Augustinsson

El departamento de comunicación del Sevilla ha editado un vídeo contando las primeras 24 horas de Ludwig Augustinsson en la ciudad, donde aterrizó con su nutrida familia (mujer, hijo, padre y cuñada) para firmar por cuatro temporadas en Nervión.

En el reportaje, editado a través del canal oficial de Youtube del Sevilla, se aprecian sus primeros momentos, la charla con Monchi, la firma de su contrato… "Estamos muy felices, muy felices de estar aquí. El Sevilla es uno de los clubes más importantes de Europa, por lo tanto es increíble para mí", dice mientras se traslada del aeropuerto al centro donde se hizo el reconocimiento médico, admitiendo que le gusta Rakitic. "Sé lo que hizo en el Barcelona y en el Sevilla. También jugó en la Bundesliga, en el Schalke. Es al que más conozco. Y a Jesús Navas, por supuesto".

Ya en el club lo saluda por videoconferencia Malena, una sueca sevillista afincada en la ciudad. "Bienvenido, Ludd". "He escuchado muchas cosas bonitas sobre la ciudad y el club", le responde. "Es cierto, a mí me han invitado a darte la bienvenida y contarte un poco sobre el sentimiento sevillista. A mí me dio una sorpresa cuando vi el primer partido. En 2007 fui a visitar a mi hermana, que vivía aquí. Fuimos a un partido y nada más que decir. Me enamoré. Lo vas a sentir cuando saltes al césped con el estadio lleno. La energía y el ambiente es increíble. Los aficionados cantan durante todo el partido y siguen al equipo en los buenos y en los malos momentos".

Malena sigue viviendo en Sevilla, aunque ahora está en Malmö. "Nunca he estado en un país tan caluroso. El cambio va a ser radical", le dice Augustinsson, que aterrizó en plena ola de calor del pasado fin de semana, ya amainada. "¡Soy el primer sueco en el club!, no lo sabía", continúa el lateral zurdo. "En España hay algo que se llaman peñas, como fan clubs. Yo pertenezco a la Peña Sevillista de Escandinavia, de los países escandinavos. Estamos muy felices de tener a un sueco en equipo, por fin. La mayoría de nuestros miembros son suecos. Esperamos tener un encuentro la próxima vez que vengan a Sevilla". "Po supuesto. Eso lo arreglamos seguro, me encantaría", le promete Augustinsson.

Finalmente, Malena le da a su compatriota una pequeña lección de español urgente. "Empezamos con ‘vamos mi Sevilla, vamos campeón’. Y además tienes que aprender a decir ‘aro, miarma’, es una frase muy típica de Sevilla". Augustinsson repite las frases con agrado y buen humor.

"Espero que tengas una buena tarde y que disfrutes del calor", se despide jocosamente Malena desde la fresca Suecia, ante las risas del nuevo jugador sevillista.