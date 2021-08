Augustinsson: "Llegó la oferta y sentí de inmediato que quería venir"

El Sevilla ha tenido varios jugadores nórdicos a lo largo de su historia: los daneses Rytter, Molnar o Poulsen, el portero noruego Frode Olsen, incluso el finlandés Pukki, que jugó ocasionalmente. Pero Ludwig Augustinsson, cuarta incorporación para esta temporada ya comenzada, es el primer sueco que recala en el club de Nervión.

Y el lateral izquierdo internacional absoluto por su país ofreció sus primeras palabras como sevillista a los medios oficiales, reconociendo que son días muy especiales para él: "Estoy muy f

e sabe lo que puede pasar en el fútbol. De hecho estuve aquí hace unos años viendo un partido con mi antiguo equipo porque hicimos un stage cerca de aquí. En aquel momento no pensaba que seis años después estaría jugando aquí, pero así es el fútbol y estoy muy contento de haber venido a este gran club".

Y es que el sueco, acompañado de su entonces compañero Christian Poulsen, ya visitó Nervión en febrero de 2015 para presenciar un Sevilla-Espanyol, aprovechando una concentración del club danés en Andalucía: "Lo que recuerdo de entonces es que los aficionados eran muy apasionados. El estadio es increíble y fue la primera vez que vi un partido en España, lo que me impresionó mucho. Tuve la sensación de que, ya sabes, sería bonito venir aquí algún día y, seis años después, estoy aquí. Es un gran día para mí y para mi familia al estar en Sevilla".

Referente "Fui compañero de Poulsen en el Copenhague y me habló muy bien del club"

Su llegada al club se gestó muy rápido: "Me enteré del interés por mi agente, que me lo dijo hace unas semanas. Luego se intensificó un poco más en los últimos días. Llegó una oferta al Werder Bremen y luego todo sucedió muy rápido. Sentí de inmediato que quería hacerlo. Fue una decisión muy fácil para mí porque sé lo que ha hecho el Sevilla en los últimos años en Europa, pero también en la Liga, así que era una oportunidad que tenía que aprovechar".

Se trata del primer jugador sueco de la historia sevillista, lo que provoca orgullo y responsabilidad a partes iguales en Augustinsson: "No lo sabía. Pensé que podría haber habido algún otro hace muchos años, pero como dices, soy el primero. Me siento muy, muy orgulloso, pero también es una responsabilidad, porque quiero hacerlo bien y demostrar que el jugador sueco tiene calidad también. Estoy deseando afrontar el reto, y, como he dicho antes, no puedo esperar para empezar, entrenar con mis compañeros, y también para jugar partidos aquí en este increíble estadio con estos aficionados de los que he oído hablar mucho".Recalar en el fútbol español es toda una oportunidad para el que fue lateral izquierdo de Suecia en la pasada Eurocopa: "Es muy importante y es un gran paso. Conozco al Sevilla, como he dicho, el nivel que ha mostrado en los últimos años, y creo que es un paso muy bueno para mí. Creo que puedo desarrollarme mucho aquí como jugador y quiero hacerlo. Conozco mi calidad y quiero dar el 100% cada día para ser el mejor jugador posible, y tener la responsabilidad de salir y jugar para este gran club, así que estoy muy ilusionado. Además, he dado grandes pasos en el camino, y estuve cuatro años en la Bundesliga con el Werder Bremen. Ahora, tener la oportunidad de jugar en la Liga y en las competiciones europeas con el Sevilla es un gran, gran paso para mí".

Contraste "Aquí el fútbol es más técnico y en Alemania más físico, pero estoy deseando vivirlo"

Sabe que tendrá que adaptarse a la técnica del fútbol en España, quizás algo menos físico que el alemán: "Creo que el fútbol de aquí es más técnico. Es lo que he visto por televisión. Los mejores equipos de aquí juegan la Liga de Campeones y es un fútbol muy técnico, con mucho fútbol de toque para jugar rápido, así que estoy deseando vivirlo. Tal vez sea un poco menos físico que Alemania, pero será interesante conocer la liga y saber jugar aquí para ver cuál es la diferencia en comparación con los lugares en los que he estado antes".

No le es extraño el palmarés del club ni su buen desempeño en la pasada liga: "Sí, sé que se han ganado muchos títulos europeos en los últimos 15 años. Obviamente sé que en LaLiga pasada se estuvo muy cerca hasta el final y que éste es uno de los equipos punteros de España, uno de los cuatro grandes. Conozco a algunos de los jugadores, por supuesto, porque lo han hecho bien en el Sevilla y en sus selecciones nacionales, así que estoy deseando unirme a todos ellos".Eso sí, reconoce que no ha hecho ninguna llamada en los últimos días para informarse sobre el club ni la ciudad: "Estuve aquí hace seis años con Christian Poulsen y me habló muy bien del club. Estuvimos aquí para ver el partido, y me dio muy buenas impresiones. Últimamente no he hablado con nadie para tener más referencias, pero ya sé bastante y conozco los éxitos tan importantes que se han conseguido estos últimos años".

A la hora de definirse, asegura que puede aportar en diferentes roles: "Diría que soy un jugador bastante polivalente, un buen pasador de balón, que tengo buena capacidad para cortar, y que puedo desenvolverme tanto defensiva como ofensivamente. Puedo hacer ambas cosas, lo cual es importante en mi posición. Me describiría como ese tipo de jugador, y también como un jugador que corre mucho y trabaja duro para el equipo".

Además, deja en el tejado de Lopetegui su función en el esquema: "Me siento más cómodo, diría, como lateral izquierdo en una línea de cuatro. También jugué en el Werder Bremen en la izquierda de un mediocampo de cinco, un poco más arriba. Pero hay que hacer el trabajo defensivo también como lateral izquierdo, así que no es un gran cambio para mí. Creo que mi mejor posición es la de lateral izquierdo, es la que prefiero para jugar, en una línea de cuatro, aunque todo depende del entrenador, de cómo quiera jugar y utilizarme".Su principal rival por un puesto en el once es todo un campeón de América: "En un club tan grande como este ya se sabe que hay mucha competencia en todos los puestos. Debe ser así, así que tenemos que estar a punto cada día. Por supuesto, Acuña es una gran competencia para mí y sé que lo ha hecho muy bien aquí y también con Argentina, pero estoy deseando afrontar el reto. Como ya he dicho, voy a dar el 100% cada día para desarrollarme y conseguir el mayor tiempo de juego posible. Luego ya veremos".

Como para todo jugador que llega a Nervión, ganar un título es siempre un objetivo claro: "El Sevilla ha ganado muchos títulos en los últimos años, y también en toda su historia. Claro que, mientras esté aquí, sería increíble ganar una competición y creo que debería ser siempre un objetivo, ya que el Sevilla ha demostrado que puede ganar cosas. También creo que el equipo es muy fuerte y será bonito conocerlo, pero ganar un título, sería increíble. También queremos hacerlo bien en Europa, pero ya veremos. Prefiero no hablar demasiado y hacerlo en el campo".

Además, este año se reencontrará con la Champions, la cual disputó en la 2016/17 con el Copenhague: "Jugar en la Liga de Campeones es lo que todo jugador quiere. Yo lo hice hace cinco años y ya ha pasado un tiempo. No pudo ser con el Werder Bremen, así que me hace mucha ilusión volver porque es un torneo especial y con un himno especial. Es algo extraordinario y que realmente me pone la piel de gallina".