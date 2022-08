Marcao, tres semanas de baja; Suso viajará a Almería

Nuevo inconveniente para Julen Lopetegui en cuanto a uno de los cuatro fichajes y buena nueva en la persona de Suso. Marcao sufre una lesión muscular y estará tres semanas de baja. En cambio, el mediapunta gaditano viajará este sábado por la mañana a Almería con la expedición del Sevilla, según ha anunciado Julen Lopetegui en la comparecencia previa al partido del Power Horse Stadium.

Se trata de una buena noticia, pues será la primera convocatoria del gaditano en nueve meses, desde la grave lesión de tobillo que tuvo en noviembre pasado. Una buena nueva que contrasta con la mala nueva sobre Marcao, que no ha podido debutar aún.

El parte médico ofrecido por el Sevilla respecto a Marcao dice lo siguiente: "Marcao, que el pasado miércoles se retiró de la sesión del entrenamiento al sufrir unas molestias, ha sido diagnosticado en las pruebas médicas realizadas con una microrrotura en la unión miotendinosa del isquiotibial de su pierna izquierda. El central sevillista estará de baja por esta lesión durante tres semanas, según informan los servicios médicos del club".

Lopetegui ha sido preguntado directamente si Suso estaría disponible, ya que el futbolista se incorporó al grupo este lunes, y ha participado en las cinco sesiones de entrenamiento previas al partido. "Suso va a estar en la convocatoria, ha trabajado esta semana con normalidad y va a entrar en la convocatoria", aseguró el técnico guipuzcoano.

Y también por Marcao. "Hemos tenido la desgracia de Jesús, de Tecate Corona, que es una desgracia importante. Y Marcao no ha podido debutar, ha llegado con problemas que no ha terminado de solventar y a eso me refería con el arranque de la temporada, hay que enlazar todas las piezas y consolidarlas para hacer un equipo sólido. Eso no se consigue en un día, pero trataremos de buscar soluciones. Lo importante no es lo que no están, sino los que nos tienen que ayudar a competir y las soluciones. Trataremos de trabajar para que las soluciones sean válidas y efectivas".

En cuanto a Suso, no juega desde el 20 de noviembre ante el Alavés. La temporada pasada apenas jugó 12 partidos oficiales, ocho de Liga y cuatro de la fase de grupos de la Champions. Es un futbolista que puede aportar esa chispa y ese fútbol al espacio que tanto ha echado de menos el Sevilla en los últimos meses.

Esta pretemporada estaba trabajando con normalidad tras superar su grave lesión de tobillo, pero sufrió una lesión muscular en el penúltimo amistoso, en Leicester, el 31 de agosto, por lo que tampoco ha podido estrenarse en esta Liga.