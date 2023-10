La vinculación de Maxi Meza, del Rayados, con el Sevilla a través de Diego Alonso

Por edad, no encaja en el perfil de fichajes dentro del proyecto rehabilitador de la plantilla que empezó Víctor Orta la pasada primavera, pero en México hablan de los fuertes vínculos con el Sevilla del extremo argentino Maxi Meza (General Paz, 15-12-1992). El próximo 12 de diciembre cumplirá 31 años y también expira al final de este año su contrato con el Rayados de Monterrey.

El vínculo viene por el presunto interés que tendría Diego Alonso, que lo tuvo en el Rayados la temporada en la que hizo campeón de la Liga de Campeones Concacaf al equipo de Monterrey. Así, de ello fue preguntado su actual entrenador. "La verdad, no sé nada. Si hay interés real de Alonso en un jugador de la institución, qué bueno. En el momento en el que se tengan que tomar decisiones con respecto a este caso, con Maxi, si sigue o no sigue, se verá".

#Rayados | ¿Maxi Meza al Sevilla? Esto es lo que piensa Fernando Ortiz de la posibilidad de que Maxi vaya con Diego Alonso.@TUDNMEX @TUDNUSA @Zona_TUDN @TudnRadio pic.twitter.com/AH0aq45KJI — Vladimir García (@VladimirGarciaG) October 15, 2023

El técnico continuaba más o menos por esa línea, que es alimento puro para que prosiga el rumor: "Por el momento me pone feliz por Maxi el interés, si es que existe, de Alonso. Todos los jugadores son importantes en este momento", dijo a la prensa mexicana el técnico rayado.

El Tato Noriega, el controvertido presidente del Rayados que tanto habló de la posibilidad de hacerse con Tecatito, hasta que éste rescindió con el Sevilla y se fue allí libre, también trató sobre este asunto. "Yo también estoy enterado como ustedes por rumores de redes sociales, pero no sé ninguna otra cosa más que la negociación que tenemos en camino con Maxi, fuera de eso no. Desde hace seis meses más o menos se ha platicado la posibilidad, todavía no hay nada concreto, pero hay pláticas, pero lo queremos renovar", comentó el dirigente regiomontano.

Se trata de un extremo de envergadura, 1,81 metros, diestro, que fue fichado en enero de 2019 por el club de Monterrey a cambio de 13,15 millones de euros, lo que tuvieron que pagar al Independiente. Siempr e hay que ir con cautela ante los rumores de México, pero el futbolista termina contrato y podría firmar como agente libre en enero. Claro que la plantilla actual del Sevilla, en la que se quedó Januzaj, tiene el cupo completo de 25 fichas e incluso jugadores como Juanlu o Kike Salas juegan con ficha del filial.