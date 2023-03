Mendilibar: "La idea es hacer un fútbol sencillo y no cometer errores"

José Luis Mendilibar ha valorado la situación de su nuevo equipo y las circunstancias que rodean el Cádiz-Sevilla que se disputa este Sábado de Pasión a las 18:30, en el Nuevo Mirandilla. "Vamos a disputar un partido contra un rival complicado que en su casa y fuera tiene un estilo de juego que es muy difícil crearle opciones y aprovechan las no muchas que hacen. Son muy competitivos y tenemos que creer en lo que hacemos, creemos que podemos hacerlo y el jugador está preparado", comenzó diciendo.

"Es verdad que será un cambio respecto a lo que estaban haciendo, pero la suerte entre comillas es que hemos estado diez días, casi dos semanas, no es entrar un martes y tener que competir el fin de semana. Hemos tenido más tiempo para prepararlo", añadió sobre el beneficio del parón para implantar su nueva idea.

Hacer un fútbol sencillo

"La idea es jugar más sencillo, punto", dijo taxativo Mendilibar sobre su giro táctico. "Si juegas más sencillo será más difícil cometer errores. Si te complicas con un pase corto en zonas defensivas que te hacen generar un peligro ahí empieza la incertidumbre de todo el mundo, del jugador individual que comete el error y del grupo Yo trato de inculcarles que en zonas complicadas no cometan errores garrafales para que no nos creen peligro. El error hay que cometerlo arriba, porque hay mucha gente para defender. Si el error lo cometes en una salida de balón, entre que defensas y centrocampistas, ahí hay mucha gente que no puede defender. Y el nerviosismo va para el grupo entero. Entonces vamos a intentar hacer un fútbol sencillo y así coger confianza, individualmente y como equipo".

Se le sugiere a Mendilibar que quizá la plantilla del Sevilla tenga muchos mediapuntas para implantar su juego más directo... "Pero yo creo que tienen condiciones para jugar de otra forma también, tienen capacidad. Son buenos futbolistas y el buen futbolista sabe cuándo tiene que recibir al pie y cuándo tiene que recibir al espacio. Hasta ahora han estado recibiendo más al pie y ahora les exigiremos también que corran más al espacio, que tengan un poco de todo. El fútbol es ni todo en largo ni todo en corto. En momentos determinados, porque te has hecho con el balón y tienes la confianza y puedes con el rival, y hay otros momentos que tienes que jugar más largo, más lejos de la portería porque te falta esa confianza. Tenemos jugadores para jugar de cualquier forma".

Rafa Mir, beneficiado

Dentro de ese giro táctico que ha ido dando en esos entrenamientos, un futbolista que parte con ventaja para estar este sábado en el once es Rafa Mir, por sus cualidades y por haber estado entrenándose en Sevilla mientras En-Nesyri estaba fuera. "Rafa ha entrenado bien, es el delantero que más tiempo ha estado con nosotros, porque Youssef (En-Nesyri) ayer hizo recuperación y hoy ha entrenado con el grupo, pero ha estado bien en los entrenamientos. Nos puede venir bien por la calidad de balones aéreos y por su velocidad y que puede jugar al espacio y es parte de lo que queremos ahora y a él le puede beneficiar más nuestro estilo", ha dicho sin ambages.

Ahí sí dio una pista que no quiso dar en la portería... Conoce muy bien a Dmitrovic, que también ha permanecido a sus órdenes mientras Bono estaba con Marruecos. "También conozco muy bien a Bono, aunque no lo haya tenido como entrenador hemos competido contra él en Girona y en Sevilla. Lo veréis mañana quién juega. El grupo está bien, el equipo está bien, acepta bien las correcciones que les hacemos. Y dependerá todo del resultado Puedes jugar muy bien, puedes analizar el partido haciendo las cosas muy bien y luego da en el poste y entra o sale. Tratamos de que lo que se va haciendo en la semana se vea en el resultado del domingo, que es lo que importante".

"Ya se verá si este estilo es mejor o peor", añadió sobre su nuevo ideario y su implantación en el Sevilla. Es verdad que estás jugando bastante tiempo de una forma y cambiar no es sencillo. A algunos hay que corregirles más que a otros, algunos cogen antes lo que les pides. Pero eso es normal, como en el colegio, en una clase de 20 chavales unos cogen la cosas antes que otros. Pero tratamos de que en el verde hagamos las cosas como queremos. El problema sería que no quisieran cambiar, pero sí quieren cambiar y eso es bueno".

Recuperación de efectivos

Mendilibar ha reconocido que tiene a todos sus futbolistas disponibles, incluso algunos tocados como Lamela. "Hemos ido recuperando poco a poco a la mayoría de la gente que estaba un poco tocada, los internacionales que estaban tocados y volvieron están para competir mañana, algunos jugadores que estaban aquí tocados también están para competir mañana. Han entrenado bien y creo que los que llevamos aquí casi dos semanas hemos hecho entrenamientos buenos y exigentes y los otros que han ido llegando han ido entrando bien en la rueda. Es el primer partido mío como entrenador con el Sevilla y espero que salga bien".

Pape Gueye, por ejemplo, está para jugar, según reconoció con franqueza el vizcaíno. "Está bien. Había hecho tres sesiones buenas tras ese problema con la selección, por eso vino, para recuperar antes. Entrenó lunes, martes y miércoles, el jueves le dimos un descanso para tratarse y hoy ha entrenado con absoluta normalidad. Está como uno más para jugar con absoluta normalidad".

Marcao y Tecatito Corona

"Marcao todavía no ha tenido contacto con el grupo y espero que la semana que viene poco a poco vaya teniendo ese contacto con el grupo", dijo al ser preguntado por el central brasileño. "Tecatito está con el grupo pero hoy no ha terminado el entrenamiento. Tiene ese pequeño problema de su operación que no termina de recuperarse del todo. Veremos a ver qué dicen los servicios médicos".

Cosquilleo ante un cita "importante, no clave"

"Yo siento cosquilleo siempre que llega un partido", reconoció Mendilibar. "Hay gente competitivo que quiere la competición. Hay quien está a gusto entrenando... pero si no tienes cosquilleo cuando llega la competición tampoco es bueno, porque parece que te faltaría algo. Claro que tengo cosquilleo, llega un partido importante, es el debut en el banquillo del Sevilla y hoy nos costará dormir, pero espero estar bien para el partido de mañana".

"Todos los partidos son claves, no haces nada si ganas mañana y luego pierdes. Lo que sí es verdad es que si ganas mañana te da más confianza, entrenador nuevo, el cambio, la gente se pone las pilas, tanto los que no estaban jugando como los que sí estaban jugando, que dicen a ver qué pasa. Es un partido importante, clave... no sé decirte si es clave".

Un Cádiz fuerte en casa

No pierde desde septiembre en su feudo el Cádiz, se le preguntaba a Mendilibar: "Eso quiere decir que está más cerca el partido que pueda perder, ¿no? Está ahí el que pueda perder. Y de eso tenemos que convencernos, de que somos nosotros podemos ser los primeros en ganar allí desde septiembre. Es verdad, son fuertes, empezaron bien, reforzaron, cogieron confianza, y han estado haciendo las cosas muy bien. Y lo que te he dicho, está más cerca el partido que puedan perder y a ver si somos nosotros los que ganemos desde septiembre".