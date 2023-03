Último entrenamiento de la semana: Mendilibar da dos días de descanso

José Luis Mendilibar ha dirigido este viernes la última de las cuatro sesiones de entrenamiento que ha tenido el Sevilla en esta semana de parón liguero por las jornadas de selecciones. El nuevo entrenador del Sevilla ha dado dos días de descanso, sábado y domingo, después de su primera e intensa toma de contacto con su nuevo equipo, aunque sin los internacionales.

En principio, el programa de entrenamientos previo a la destitución de Jorge Sampaoli contemplaba tres días de entrenamientos, de martes a jueves, antes de darles a los futbolistas un largo fin de semana de descanso.

Lógicamente, Mendilibar cambió este plan y ordenó que hubiera una jornada más de trabajo, la de este viernes por la mañana, para comenzar a ir moldeando la plantilla, sin los internacionales, a su filosofía de juego y sus métodos de trabajo. Pero los futbolistas también deben desconectar después de un calendario apretado y de tanta presión psicológica por la situación del equipo.

Intensidad y rapidez de movimientos

El técnico vizcaíno está señalándose en estas primeras sesiones de entrenamiento en la intensidad y la rapidez de movimientos de sus jugadores, en los que quiere implantar un importante giro táctico, si bien no cuenta con todos sus efectivos por la nómina de internacionales.

El equipo retomará el lunes el trabajo de preparación con la vista puesta en el partido Cádiz-Sevilla, que se disputará el sábado 1 de abril, Sábado de Pasión y víspera de la Semana Santa. Mendilibar ya dejó claro que no quiere que se tomen las 12 jornadas que quedan como "finales" en su presentación.

"Muchos equipos saben lo que es estar ahí y nosotros tenemos que aprovechar las condiciones de nuestros jugadores. Ahora tenemos el partido del Cádiz y no es una final. No podemos pensar en 12 finales. No quiero vivir finales, quiero competir cada partido. Me parece demasiado riesgo pensar en finales",