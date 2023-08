Mendilibar: "Cuando pierdes, las semanas son jodidas"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, reconoció este sábado que tras el 1-2 encajado ante el Girona, "cuando pierdes, las semanas son jodidas", aunque precisó que en esta ocasión, a diferencia de las dos primeras jornadas, el equipo ha "hecho un buen partido" y ha "tenido opciones".

"Hemos jugado tanto como ellos o más, pero han estado acertados y a nosotros nos ha costado más. Aunque hemos hecho el esfuerzo, hemos sacado centros y hemos jugado bastante bien a lo que queremos jugar, no hemos tenido acierto para empatar", relató.

Sobre las decisiones arbitrales y el VAR, declaró que no entiende "que un penalti que pitas tan rápido, que no dejas ni que vaya a córner, pero después te dejas engañar por las imágenes". "Son cosas que no termino de entender. El VAR está para ayudar, dicen. Que esté, que siga, pero un penalti que ha pitado tan rápido... No me explico cómo puede desdecirse. El fuera de juego ha sido por un pelín, es así. Nada más. No hemos tenido suerte en ese aspecto tampoco y por eso hemos perdido el partido", argumentó.

También se refirió al estado de ánimo del vestuario y dijo que "sales fastidiado" porque han hecho "el mejor partido de la temporada en LaLiga". "Como les he dicho -a los jugadores-, por lo menos hemos mejorado en el juego, algo es algo, y hemos mejorado el jugar en campo contrario ante un buen equipo. Hemos hecho un buen partido, pero no hemos sido capaces de ganarlo ni de empatarlo", lamentó.