Monchi: "Los dos últimos partidos nos han animado, las sensaciones son buenas"

El director general deportivo del Sevilla ha dado un somero repaso a la actualidad del equipo antes del partido de la segunda jornada del Grupo G, esta noche en el Volkswagen Arena (21:00). Monchi ha incidido e el partido que prevé ante el Wolfsburgo, que ha empezado muy fuerte la Bundesliga, en la que el sábado perdió su primer partido de la temporada.

"Es un equipo", dijo en los medios del club desplazados a la ciudad industrial de la Baja Sajonia, desde el hotel ubicado junto a un precioso parque ribereño del río Aller. "Un bloque donde no destacaría individualidades. Es físico, fuerte, con velocidad e incorporaciones de segunda línea. No llama mucho la atención porque no tiene un nombre llamado a ser importante pero hasta hace nada era líder y el año pasado consiguió la plaza de Champions", continuó Monchi.

El gestor de San Fernando sabe que es un partido que puede definir el grupo. "Cuando no ganas de local, hoy tienes que buscar la victoria y más ante un rival 100% directo. Sería importante y nos daría mucha confianza", dijo, a sabiendas de que el Wolfsburgo es el principal competidor del Sevilla en el Grupo G.

Un grupo que está totalmente igualado tras los dos empates sin goles en la primera jornada (Sevilla-Salzburgo, 0-0 y Lille-Wolfsburgo, 0-0): "Más igualdad imposible, con los cuatro equipos con los mismos puntos. Más allá de eso se corrobora lo que pensábamos tras el sorteo, que no hay un favorito claro. La gente puede decir el Sevilla porque nos lo hemos ganado, pero la clasificación se va a definir por detalles".

Un Sevilla reanimado

El Wolfsburgo empezó más fuerte que el Sevilla, que ahora, con un partido menos, es tercero en la Liga, el mismo puesto que el alemán en la Bundesliga. Los triunfos ante Valencia y Espanyol dan ya otro aire. "Los dos últimos partidos nos han animado y las sensaciones son buenas. Sabemos lo que nos jugamos tras el empate ante el Salzburgo y el margen de error es muy escaso. Veo al grupo acercándose al a velocidad de crucero idónea para los retos que tenemos. Yo prefiero que el equipo venga bien y sumando a un partido como de hoy. Claro que lo hecho no sirve esta noche pero nos tiene que dar confianza tras un inicio complicado y con problemas a nivel de lesiones, virus e incorporaciones tardías. Eso nos ha hecho tardar en coger el punto de forma idóneo pero estamos en el camino".

Koundé, comprometido

En cuanto al ánimo de Koundé, el propio jugador zanjó el asunto: "Yo no tenía que escuchar ayer a Jules para saber que estaba todo reconducido porque lo veo actuar. A veces a las cosas hay que darles normalidad y entre todos hemos llevado el tema de la mejor manera, respetando a Koundé porque he sido futbolista pero dándole el tiempo para que pudiera hacer su propio duelo. Era cuestión de tiempo y gracias a todos el tema está reconducido".

La lesión de En-Nesyri y Munir

Y habló del estado de En-Nesyri. "Tiene una lesión muscular, esperemos que no se alargue mucho y tenemos la ventaja del parón para acortar su recuperación. Esperemos que no sea algo que se alargue mucho, pero tenemos que mirar hacia delante y cubrir dentro de la plantilla esa baja. Munir está entrenando muy bien y está en la dinámica tras un verano complicado. Rafa está cogiendo confianza, Iván. Rafa Mir por su forma de ser ha necesitado poco tiempo. Tiene desparpajo y es alegre. Sus goles en los últimos partidos le van a ayudar y está trabajando bien".

La sorpresa de Lamela

Por supuesto, Monchi también es permeable a la ilusión que ha despertado el arranque de Lamela. "Me ha sorprendido, aunque su calidad no la tengo que descubrir. Llegó a Europa y vivió un traspaso millonario al Tottenham. En Inglaterra ha vivido dientes de sierra, pero cuando uno huele la ilusión, la adaptación y las ganas que tenía, es más fácil que pase lo que ha pasado. Ahora hay que darle tiempo porque lo importante es mantenerse y tiene que seguir dando este rendimiento de manera continua. Su inicio ha sido muy bueno".