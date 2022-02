Monchi: "Lo de Diego Carlos es para quitarse el sombrero: tiene una rotura"

Diego Carlos, por si no lo estaba ya, se terminó de meter de lleno entre los mitos del Sevilla al jugar lesionado el derbi ante el Betis. Porque estaba lesionado, según reconoció Monchi tras el partido ante las cámaras de Movistar LaLiga.

El central sevillista lleva varios partidos con molestias en el muslo izquierdo, que le dieron la cara en el Sevilla-Dinamo de Zagreb y, ya definitivamente, tuvo que abandonar el partido en el partido de vuelta europeo, cuando no salió tras el descanso. Era la principal duda para el derbi, pero Julen Lopetegui lo alineó para ejecutar su plan de partido, que no habría podido ser tan intenso y atrevido de no contar con la firmeza del brasileño en la parcela defensiva.

"Lo de Diego Carlos es para quitarse el sombrero. Tiene una rotura. En condiciones normales no podría haber salido ni a calentar. Ha aguantado lo que ha podido y se le ha podido. Ha dado al cara. Ese es el espíritu de ese equipo", dijo Monchi.

Lopetegui también quiso señalar la hazaña y el compromiso de Diego Carlos: "Diego es uno de los jugadores a señalar y a destacar, estaba al límite y no sabíamos esta mañana si podría jugar. Al descanso nos ha dicho que estaba al límite y ha hecho una primera parte sensacional. Destaco el trabajo y sobre todo el compromiso que ha mostrado por el equipo".

En el Sevilla no cesan las lesiones musculares y antes de la media hora del Sevilla-Betis cayó el Papu Gómez, que también tuvo que abandonar el partido: "Papu también venía con problemas, pero es que nadie quería dejar de jugar. Arriesgamos y, a ver si sale cara o cruz. Vamos a recuperar a Koundé y a Ocampos. Lamela cada vez está más cerca y Suso, también. Vamos a mirar para adelante con optimismo y a olvidar las lesiones", afirmó Monchi.

El director deportivo del Sevilla, por cierto, mostró calma ante la clasificación liguera, cuando se le preguntó si veía aún opciones de luchar por el liderato. "A seis del Madrid, a nueve del Atlético, a doce del Villarreal, a ocho del Betis... Yo miro para atrás. Evidentemente, mirar para atrás significa puntuar, y eso nos dará para seguir mirando para arriba también"