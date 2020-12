Monchi: "Queremos ganarle al Rennes por muchas circunstancias"

Ya es costumbre, quizás por superstición o quizás no, que Monchi hable públicamente horas antes de un partido europeo de su Sevilla lejos de Nervión. Y en Rennes no iba a ser menos. El director general deportivo se toma el último partido de la fase de grupos de la Champions con relativa serenidad: "Mentiría si dijera que es igual que si no tuviésemos la clasificación conseguida. Estar clasificado te da un margen de tranquilidad pero no mucha, porque es un partido oficial y lo queremos ganar por muchas circunstancias. Para romper la racha de dos derrotas consecutivas, seguir creciendo como equipo y por un matiz económico importante. No estoy tan nervioso como en otros momentos pero sí con la atención necesaria de un partido oficial y de Champions".

Aseguró en los medios oficiales del club que ve en el vestuario ese mismo estímulo por un partido que no va a dar rédito deportivo alguno: "Los futbolistas, en un partido de Champions, la música, la visualización del partido... Vi ayer a la gente metida en el entrenamiento. Tensión extrema a vida o muerte no hay, claro, pero creo que el jugador se va a motivar y va a dar mucho hoy". Además, habló de lo que trae la clasificación: "Significa que seguimos creciendo. Es una competición muy complicada y estamos viendo equipos con un caché tremendo que en la última jornada aún no lo han conseguido. Es un paso más en nuestro crecimiento y en la confianza del grupo. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que, estando al 100%, podemos hacer cosas importantes".

El mal momento del Rennes no atenúa el respeto de Monchi a los franceses: "El francés es un campeonato muy igualado. Quitando el PSG, que este año no lo tiene tan fácil como otros. Hay ocho o nueve equipos que pueden estar en la horquilla del segundo al décimo. Ellos el año pasado rindieron a un magnífico nivel. Empezaron bien, continuando con el rendimiento del año pasado, pero han bajado un poco. En cuanto a potencial, para mí, el nivel de la plantilla es más completo que el año pasado. Para ellos es una despedida el partido de hoy e imagino que querrán hacerlo con el listón alto".

El gaditano siempre ha prestado mucha atención al mercado galo: "Si te digo la verdad y creo que no lo he contado nunca, mi inicio del enamoramiento y seguimiento del mercado francés era por mi dominio del idioma francés. Para mí era más fácil, lógicamente, ya que no hablaba inglés. Hablamos del año 2002 y 2003. Luego te das cuenta de que es un campeonato donde se dan circunstancias que favorecen la adaptación del jugador a España. Si hay centros de formación que trabajan bien son los franceses, con una liga muy competitiva. Además a nivel de salarios y traspasos, es más asequible que otras como la italiana o la alemana. Se unen esas tres cosas".

A diferencia de lo que ocurrió en la ida, cree que hoy el equipo bretón, ya con Nzonzi y Camavinga, buscará más la posesión: "Creo que va a ser un partido sin un claro dominador. Con esto de que no hay un premio excesivo, van a jugar más libres y va a ser un partido interesante. El que le quite el balón al otro tendrá mucho ganado. Allí nos esperaron mucho y hoy tienen a Nzonzi y Camavinga. Tendrán más manejo de balón y tendremos que quitárselo para hacerles daño".

Cuestionado sobre su mensaje a la plantilla en las redes sociales, afirmó que "cuando escribo algo en redes intento siempre que tenga un sentido. Asumo que pueda sentar mal o genere críticas, pero al final quienes ganan los partidos son estos jugadores. A mí este grupo me ha dado mucho y a veces uno tiene que estar al lado del grupo cuando lo necesita. Cuando se consiguen éxitos no hace falta, porque está todo el mundo. Yo escribo eso pensando en mis jugadores, un grupo magnífico y envidiable. Hay gente que dice que eso no es exigencia y todo lo contrario. En exigencia no me gana nadie. Podrá haber gente que entienda más que yo y sepa más de fútbol, pero eso es exigencia, en cuanto a reforzar a un grupo que nos tiene que dar muchas alegrías y nos las va a dar seguro".

Sobre el mensaje de la gestión de los recursos, que trató ayer Julen Lopetegui, comentó Monchi: "Esa expresión del míster me gusta. La decisión es suya y todos los demás podemos pensar que se podría tomar otra opción, pero Lopetegui acierta en un porcentaje muy alto cuando toma una decisión. Él conoce mejor que nadie a la plantilla, sabe los recursos que tiene y cómo están. No hay una plantilla que no tenga problemas de lesiones o Covid y estamos en el primer tercio del campeonato. Queda lo más complicado y lo que hoy posiblemente veamos como un error, está meditado y pensado y en el futuro posiblemente nos acordaremos. En una temporada se pasan baches y hay dientes de sierra. Hay que tener la mente fría, saber que las cosas tienen un porqué y seguir adelante con tus propios pensamientos. Creo que es mejor equivocarte con tus errores que con los de los demás y sé las decisiones que toma el míster y los motivos, porque lo comentamos mucho y estamos en buenas manos. Eso me tranquiliza".

Comentó la ausencia de Jesús Navas: "Jesús no está mal. Tiene que recuperar y descansar y estamos gestionando un poco. Nos tiene que durar mucho y hay que gestionarlo, como a Acuña, Idrissi y otros que vendrán. Es importante que esté en el mejor momento de la mejor forma posible. Hoy no estará pero seguro que en breve estará de nuevo al 100%".