Monchi: "Ha sido un palo tremendo, era una gran persona"

El director deportivo del Sevilla, Monchi, también transmitía sus sensaciones en los medios oficiales del club de Nervión, triste por lo sucedido y las emociones que sentía ante la pérdida de José Antonio Reyes.

Cómo se enteró de la noticia

"La información me llegó a través de una llamada del presidente. Unos 30 minutos después de que sucediera el accidente. Ahí me quedé bloqueado, no sabía qué hacer. Llamé a gente para intentar compartir el momento tan trágico. Hablé con Ivan, Daniel, Martagón... A medida que el día iba avanzado iba a peor. El primer shock te deja bloqueado y después es difícil de asimilar. Ha sido un palo tremendo, tremendo".

Recuerdos

"Hoy hablaba con Víctor Orta. Nos toca vivir otro momento duro, con otro jugador formado en casa, que hemos visto crecer desde pequeño. Se repiten sensaciones negativas. Tenemos que mantenernos unidos, transmitir el apoyo a su familia, hay un niño, dos niñas, hay mucha gente que se queda y hay que darle cariño y transmitirle también lo que fue Jose, que se quedará aquí entre nosotros para siempre".

Gran persona

"Era una persona difícil de poder enfadarse con él. Es un tipo bueno, sólo hay que ver la gente que le está transmitiendo su cariño".

Futuro

"Ojalá esta desgracia nos sirva para motivarnos más el año que viene, y dedicarle a ellos dos el año que viene muchas alegrías en forma de título".