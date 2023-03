Monchi: "Sampaoli va a sacar la mejor versión de los jugadores"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición a través de los medios del club. Lo primero, transmitir confianza en el técnico, Jorge Sampaoli, ahora que el equipo ha recaído y está al borde de los puestos de descenso: “A Jorge, como con los jugadores, le preguntamos si está plenamente convencido de sacar esto adelante y lo está, nos da la confianza plena en que va a sacar la mejor versión de cada uno de los jugadores, y estoy convencido de que lo va a conseguir”.

Sobre la posibilidad de que el director general deportivo se vaya del club, fue claro: “Lo fácil sería salir corriendo, pero no lo he pensado. Si supiera que es la solución para el club, me iría no hoy, sino ayer, pero no creo que sea así. Y si hay algo que no soy en esta vida, es cobarde”, manifestó el gaditano en el programa A balón parado.

"Hay veces que utilizando los mismos protocolos no se llega al mejor sitio. En el pasado, se acertaba y se decía "Monchi que bueno eres". Ahora me he equivocado. No pasa nada por asumirlo, hay que tratar de remediarlo", añadía el máximo responsable del área técnica del club.