Monchi “El secreto es el trabajo y no es de Monchi, es del Sevilla”

Monchi, habitual en este verano a diario en entrevistas y foros, pasó este vez por Canal Sur TV en una charla con el ex árbitro Antonio Jesús López Nieto, en la que abordó varios temas, como la importancia de tratar a la persona antes que al futbolista.

“El único secreto en la vida es el trabajo. Como dijo Valdano, el éxito sólo está por delante del trabajo en el diccionario. El secreto no es de Monchi, es del Sevilla. El club ha sabido crear un ambiente donde la persona, porque no olvidemos que el futbolista es persona, se encuentra a gusto. Y cuando la persona se encuentra a gusto, el futbolista sale”, explica el de San Fernando, que también lamentó las diferencias entre Sergio Ramos y la afición sevillista.

“Me da pena, y me gustaría romper una lanza en favor de Sergio Ramos. Igual que Reyes nos dio mucho con su venta, la de Sergio también nos dio mucho. Posiblemente, nos confundimos todos en el mensaje, yo el primero. No fuimos capaces de vender bien esa venta como se vendió, por ejemplo, la de José Antonio. Espero que el tiempo quite esas heridas y Sergio Ramos sea reconocido como lo que fue, un magnífico jugador que nos dio mucho".

También volvió a dejar claro que Sergio Ramos no regresará al Sevilla. "Si el Madrid no llega a pagarle lo que quiere, el Sevilla va a tenerlo complicado", dijo.