El director general del Sevilla, Monchi, ha asegurado que está satisfecho por cómo avanza el equipo en la pretemporada y que lo que más le ha sorprendido de Julen Lopetegui es que “es un tío normal”. El de San Fernando ha comparecido en la presentación oficial de Nemanja Gudelj como nuevo futbolista del club nervionense, en la que ha hecho un repaso por el momento actual de la planificación. Entre otras cosas, ha asegurado que no hay ofertas por Ben Yedder y que éste está ya plenamente “integrado” en el equipo, así como ha bromeado con la cantidad de trabajo que tiene como para meterse “en líos” con el Betis al ser preguntado por si intentó el fichaje de Fekir.

“En un club tan grande como el Sevilla, en un verano en el que recibo 200 llamadas al día, 300 whatsapps y me ofrecen mil jugadores... Estoy buscando apartamento cerca del aeropuerto. Creo que me sale más barato que el parking. ¿Me voy a meter en los líos del Betis? Llevo muchos años y, repito, buscando apartamento en el aeropuerto, no voy a buscar ninguna polémica con el Betis”, ha asegurado Monchi.

El director deportivo se ha sentido más a gusto hablando de la planificación. “Hemos avanzado mucho, son 10 jugadores los que han llegado, pero no se frena un segundo. No hay tiempo para pararse. Son muchos fichajes, sí, pero en la 13-14 hubo más. Tenemos una idea muy clara, me siento contento con el trabajo que ha hecho la dirección deportiva. Ha hecho las 10 cosas que quería hacer. Cuando terminemos el verano, si el presidente me autoriza, podemos sacar la captura de la lista que hicimos. Además, eso no falla porque tiene la fecha.Los que han venido están todos en la lista que se presentó”.

Gudelj. “Aparte de físico, técnicamente es bueno y tiene buen sentido táctico. En sus inicios tenía más llegada, en Holanda. Luego ha ido recolocándose. Tiene buen juego aéreo, es agresivo... en el dibujo era él el que queríamos. La primera gestión se hizo hace mucho tiempo, por eso debo destacar la fidelidad del jugador. Hace mucho tiempo que dijo que quería ir al Sevilla”.

Kjaer y el Fenerbahçe. “Hace tiempo hubo cierto interés, hace tres semanas o un mes, pero en los últimos 15 días no hemos tenido nada nuevo”.

Los descartes. “Los que creemos que tienen que buscar un camino distinto al proyecto del Sevilla ya lo saben. Hace 45 días que todo está comunicado. Son jugadores del Sevilla que siguen entrenando mientras que no haya nada. Es un patrimonio que tiene el club, no vamos a regalar nada”.

Lopetegui. “Lo que me ha sorprendido gratamente es su capacidad de trabajo, su implicación y, sobre todo, que es un tío normal. Y cuando me siento con un tío normal todo sale solo”.

Pozo. “Es un jugador más, está respondiendo bien y nos llena de alegría que esté destacando. Es un chico que aparte de gran jugador es una excelente persona. El entrenador lo está valorando”.

Los resultados del verano. “De las pretemporadas me creo poco. Hay muchos matices que influyen en el rendimiento. Pero lo que veo en los entrenamientos empieza a reflejarse en el campo. Con pocas sesiones hay un reflejo de lo que el míster tiene en la cabeza”.